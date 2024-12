Oficjalnie można już korzystać z Velostrady. Łącznie powstanie 120 km takich dróg

Pożar domu jednorodzinnego. Mężczyzna z poparzeniami trafił do szpitala

2 miesiące przed planowanym terminem zakończyły się odbiory pierwszej katowickiej velostrady. Przejechało nią już ponad 6 tysięcy rowerzystów. W ramach inwestycji o wartości blisko 12,5 mln zł, finansowanej przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię, powstało również jej doświetlenie, miejsca odpoczynku dla rowerzystów m.in. ze stacjami napraw, a przy zjeździe w ul. Francuską zamontowano licznik rowerowy.

4,4 km drogi rowerowej połączyło Brynów z Giszowcem.

- Velostrada, która połączyła Brynów z Giszowcem, umożliwiając po drodze zjazd na ulicę Francuską i do Katowickiego Parku Leśnego to nowa jakość na rowerowej mapie Katowic. To pierwszy tak długi odcinek drogi rowerowej o podwyższonym standardzie w całej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – podkreśla Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Na trasie wyznaczono 8 miejsc obsługi rowerzystów, gdzie można odpocząć, ławki które zamontowano na trasie powstały z materiału pochodzącego z recyklingu. W ciągu trasy zamontowano dodatkowo samoobsługowe stacje napraw.

Z velostrady można korzystać także po zmroku. Zakres prac obejmował wykonanie oświetlenia wzdłuż całej trasy, które zwiększy bezpieczeństwo podczas wieczornych przejazdów. Inwestycję dopełniły nasadzenia ponad 360 klonów i lip o wysokości powyżej 2,2 m. Dla bezpieczeństwa użytkowników velostrady, na odcinku od ul. Kolistej do ul. Francuskiej wybudowano również chodnik. Mogą z niego korzystać biegacze oraz spacerowicze, którzy od ul. Francuskiej trasę w kierunku Brynowa mogą kontynuować alejkami Katowickiego Parku Leśnego.

- Oddanie pierwszego fragmentu velostrady to dla nas powód do dumy – mówi Kazimierz Karolczak, przewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

- Budujemy velostrady z myślą o naszych mieszkańcach, którzy chcą korzystać z roweru nie tylko rekreacyjnie, ale również w drodze na pracy czy szkoły. Już pracujemy nad przedłużeniem oddanego fragmentu w kierunku Mysłowic oraz nad kolejną velostradą w kierunku Tychów. Obie te drogi będą skomunikowane przez specjalny łącznik na katowickim Giszowcu – dodaje.

Łącznie w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii powstanie około 120 km velostrad.