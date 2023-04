Ojciec Adam Szustak przeżywa trudne chwile. Zmarła jego mama. Tata leży na OIOM-ie. Zakonnik prosi o modlitwę

Kiedy wchodziliśmy z pogrzebem do kościoła zasłabł mój tato. Miał zatrzymanie akcji serca. Był reanimowany przez dłuższy czas. Jest w tej chwili w śpiączce. Jest na OIOM-ie. Tak naprawdę nie wiadomo, co będzie dalej - powiedział o. Szustak. Dominikanin zaapelował do widzów o modlitwę za zdrowie taty. - Wiem, że jest w rękach pana Boga, tak jak moja mama, tak jak my wszyscy, ale wiadomo, że nie jest to łatwa sytuacja - zakończył swoje wyznanie zakonnik.

O. Szustak opublikował w internecie wzruszające i pełne mocy kazanie, które wygłosił podczas pogrzebu swojej mamy. "Jest mi smutno, [...] ale to nie jest smutny dzień. Mama jest w najlepszych rękach tego, który wydobywa z przepaści. Tata jest teraz w najlepszych rękach, u tego, który wydobywa z przepaści. I my jesteśmy w najlepszych rękach tego, który wydobywa z przepaści" - mówił zakonnik.

Internauci całym sercem wspierają o. Szustaka w tych trudnych chwilach. "Ojcze Adamie jesteś najlepszym, najczulszym Synem. Pożegnałeś Mamę pięknie. Wiem, że jest z Ciebie dumna. Przytulam Cię dorosły Dzieciaku do serca. Łączę się z Tobą w modlitwie prosząc o niebo dla Mamy, zdrowie dla Taty i pokój serca dla Ciebie" - napisała pod jednym z filmów internautka.

