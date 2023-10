Oto największe skandale w kościołach. Orgia w Dąbrowie Górniczej to tylko wierzchołek góry lodowej

Co to jest grobing i dlaczego go uprawiamy? Zobacz najśmieszniejsze przykłady prosto z cmentarza [GALERIA]

Amerykański dramat biograficzny "Spotlight" przedstawia historię dziennikarskiego śledztwa dziennikarzy „The Boston Globe” ,w sprawie tuszowania licznych przypadków molestowania seksualnego dzieci przez księży katolickich. Scenariusz napisany został na podstawie relacji dziennikarzy „Spotlight”, którzy w 2003 roku za ujawnienie skandalu otrzymali Nagrodę Pulitzera.

We francuskim Kościele biskup przyznał się do uprawiania rozbieranych spowiedzi, a kardynał do pedofilii, co wywołało głęboki kryzys we francuskim Kościele.

Kryzys toczy także polski Kościół, a ostatni skandal, który wywołała orgia z męską prostytutką w mieszkaniu służbowym księdza w Dąbrowie Górniczej, jest tylko tego potwierdzeniem. Szczególnie, że zamieszany w aferę ksiądz, nie widzi swojej winy, a odpowiedzialność próbuje zrzucić na media, które jego zdaniem uprawiają "hejt", a gdyby sprawa dotyczyła prywatnej osoby, nie nabrałaby takiego rozgłosu. Konsekwencją tej historii jest odwołanie biskupa diecezji sosnowieckiej Grzegorza Kaszaka z pełnionej dotychczas przez niego funkcji. Jednak zamieszany w aferę ksiądz, wciąż nie został przesłuchany w sprawie.

Sądziliście, że gorzej być nie może? Mylicie się. Zebraliśmy w poniższej galerii, wszystkie skandale, którymi w ostatnich miesiącach żyła cała Polska.

Te skandaliczne historie z udziałem duchownych, opisywali redaktorzy Super Expressu z całej Polski.