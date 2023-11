Otwarcie Egzotarium w Sosnowcu. Data i godzina inauguracji jest już znana

Otwarcie egzotarium w Sosnowcu. Oto szczegółowy cennik

Egzotarium, a właściwie Centrum Edukacji Ekologicznej Egzotarium w Sosnowcu, zostanie oficjalnie otwarte w sobotę, 2 grudnia o godzinie 9.00. Tymczasem poznaliśmy cennik biletów. Wejściówki kupowane online będą tańsze niż te nabyte drogą stacjonarną. Na zniżki mogą ponadto liczyć m.in. mieszkańcy Sosnowca.

Bilet normalny zakupiony w kasie będzie kosztował 39 zł, z kolei online będzie dwa złote tańszy. Taka sama zasada obowiązuje w przypadku biletu ulgowego (odpowiednio 29 i 27 zł; dzieci powyżej 3 lat, uczniowie i studenci do 24. roku życia, emeryci i renciści, osoby z niepełnosprawnościami za okazaniem odpowiedniego dokumentu uprawniającego do zniżki). Dzieci do lat trzech oraz seniorzy, którzy ukończyli 75 lat, wchodzą do egzotarium za darmo.

Dużo niższe będą ceny dla posiadaczy Sosnowieckiej Karty Miejskiej. Tutaj bilet normalny będzie kosztował odpowiednio 27 i 25 zł, a ulgowy – 19 i 17 zł.

Skorzystają również rodziny. Za bilet rodzinny (rodzice plus dwójka dzieci do 18. roku życia) trzeba będzie zapłacić 97 lub 95 zł. Dla posiadaczy SKM cena będzie jeszcze niższa w takim przypadku – 65 lub 63 zł.

Honorowane będą także karty Nowego Mieszkańca, Dużej Rodziny czy też Miej Więcej, przy której cena bilety spada nawet poniżej 10 zł. Istnieje także możliwość wykupu karnetu, a grupy zorganizowane z sosnowieckich placówek oświatowych również będą płaciły mniej niż uczniowie spoza miasta – zapowiada Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

Wiadomo już, że sprzedaż online ruszy w poniedziałek, 27 listopada, za pośrednictwem strony internetowej www.cee-egzotarium.sosnowiec.pl. Sprzedaż stacjonarna rozpocznie się z kolei 1 grudnia. Wejściówki będzie można nabyć od godz. 13 w budynku sosnowieckiego Egzotarium.

Egzotarium w Sosnowcu. Godziny otwarcia

Egzotarium będzie otwarte od wtorku do niedzieli w godz. 9-21 (od 1 kwietnia do 31 października) lub w godz. 9-19 (od 1 listopada do 31 marca). Oczywiście, z wyjątkiem świąt, kiedy egzotarium będzie czynne krócej.

Obiekt nieczynny będzie natomiast we wszystkie poniedziałki oraz 1 stycznia, 1 listopada i 25 grudnia.

Nowe Egzotarium w Sosnowcu. Otwarcie już za moment

Umowę na przebudowę Egzotarium podpisano w 2020 roku. Obiekt, który powstał w 1956 roku i wpisał się na stałe w krajobraz miasta, został wyburzony, a w jego miejsce zbudowano Centrum Edukacji Ekologicznej. Jej wnętrza robią ogromne wrażenie.

W budynku powstała duża sala edukacyjna, w której uczniowie okolicznych szkół będą mogli odbywać lekcje przyrody, biologii czy geografii. W środku znajduje się także mini kino, w którym każdy odwiedzający będzie mógł obejrzeć film edukacyjny dotyczący rodzimej przyrody. Korytarze i hole CEE w Sosnowcu zostały z kolei przestrzenią ekspozycyjną dla wystaw stałych i czasowych. W budynku powstaje również kawiarnia.

Ścieżkę edukacyjną wewnątrz budynku zwiedzający będzie zaczynał od poziomu -1. Tam znajdują się olbrzymie akwaria z rybami oraz terraria z gadami i owadami. Na parterze mieści się palmiarnia. Nie będzie ona, jak dotychczas, wyłącznie ogrodem botanicznym. Oczywiście, głównymi eksponatami są rośliny, ale swoje miejsce znalazły tu także zwierzęta m.in. legwan zielony. Sama palmiarnia została ponadto podzielone na trzy strefy: klimatu śródziemnomorskiego, pustynną i tropikalną.

Podróż po sosnowieckim Egzotarium kończyć się będzie na szczycie rampy, która kieruje zwiedzających na poziom +1. W tym miejscu znajduje się sala edukacyjna, przestrzeń wystawiennicza, kino edukacyjne, a także kawiarnia. Ponadto otoczenie obiektu także pełni rolę edukacyjną. Wzdłuż szklanej elewacji palmiarni został wybudowany długi zbiornik wodny, gdzie utworzono rodzime zbiorowisko szuwarowe. Integralną częścią budynku jest również Park Bioróżnorodności, który już od jakiegoś czasu cieszy oczy mieszkańców. W zrewitalizowanym parku Jana Fusińskiego nasadzonych zostało m.in. kilkadziesiąt tysięcy krzewów.

– Chyba na żadną inwestycję nie czekałem z takimi wypiekami. Egzotarium robi naprawdę duże wrażenie. To już zupełnie inne miejsce i już teraz jestem z niego dumny. Myślę, że sosnowiczanie też będą – przyznaje Arkadiusz Chęciński.