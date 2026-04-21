Paczki dla mieszkańców województwa śląskiego mają docierać szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Wszystko dzięki nowej inwestycji DHL Express, która planuje budowę nowoczesnego terminalu cargo na terenie Katowice Airport. To ważna wiadomość nie tylko dla klientów indywidualnych, ale też dla firm – szczególnie tych działających w eksporcie i imporcie.

DHL stawia na woj. śląskie. Paczki dotrą szybciej niż dotąd

Nowy terminal powstanie bezpośrednio przy płycie lotniska, co znacząco przyspieszy obsługę przesyłek. Inwestycja realizowana we współpracy z Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze ma być odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na szybkie usługi logistyczne w jednym z najbardziej uprzemysłowionych regionów Polski. Budowa zaplanowana jest na lata 2027–2028, a pełne uruchomienie operacyjne nastąpi w 2029 roku.

Dzięki nowej infrastrukturze mieszkańcy regionu mogą liczyć na krótszy czas dostawy przesyłek, sprawniejszą obsługę oraz większą dostępność usług kurierskich. Terminal będzie wyposażony w nowoczesne systemy sortujące, które pozwolą obsługiwać nawet 6 tysięcy paczek na godzinę.

Nowy terminal cargo pozwoli nam jeszcze lepiej odpowiadać na oczekiwania i potrzeby klientów, szczególnie w zakresie szybkich przesyłek i obsługi firm eksportowych – podkreśla Tomasz Buraś.

To nie tylko szybsze dostawy, ale przede wszystkim rozwój gospodarki

Inwestycja ma również ogromne znaczenie dla lokalnej gospodarki. Rozwój strefy cargo oznacza nowe miejsca pracy i dalsze umacnianie pozycji regionu jako jednego z najważniejszych centrów logistycznych w Europie Środkowo-Wschodniej.

Rozwój infrastruktury cargo to realna wartość dla regionu – zarówno w kontekście gospodarki, jak i rynku pracy – zaznacza Artur Tomasik.

Katowice Airport już dziś jest liderem w obsłudze frachtu wśród regionalnych portów lotniczych w Polsce, a dzięki tej inwestycji jego znaczenie jeszcze wzrośnie.

Nowy obiekt będzie miał około 4,5 tysiąca metrów kwadratowych powierzchni magazynowej oraz część biurową. Zaplanowano także liczne bramy dla transportu ciężarowego i kurierskiego, co zwiększy możliwości operacyjne. Co ważne, inwestycja zostanie zrealizowana zgodnie z ekologiczną strategią GoGreen, zakładającą ograniczenie emisji CO₂ i zastosowanie energooszczędnych rozwiązań.

W praktyce oznacza to jedno – szybsze dostawy, sprawniejszą logistykę i większy komfort dla mieszkańców oraz przedsiębiorców na Śląsku.

Podpisanie porozumienia Katowice Airport z DHL Express Polska: