Prof. Zygfryd Nowak nie żyje. Naukowiec walczył o nowoczesną ochronę środowiska

Profesor Zygfryd Nowak niemal całą swoją karierę zawodową i naukową związał ze Śląskiem. W latach 1973–1974 sprawował urząd podsekretarza stanu w Ministerstwie Górnictwa i Energetyki, gdzie miał realny wpływ na kształtowanie krajowej polityki przemysłowej.

Ukończył III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Katowicach, a następnie Politechnikę Śląską, z którą współpracował przez większość życia. W 1986 roku otrzymał tytuł profesora nauk technicznych. Jego bogaty dorobek obejmuje liczne publikacje z dziedziny inżynierii środowiska.

Jego głównym obszarem zainteresowań były technologie przemysłowe, wykorzystanie surowców mineralnych oraz zarządzanie środowiskiem. Pracując w Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu, tworzył innowacyjne metody zmniejszające szkodliwy wpływ przemysłu na naturę. Udzielał się także w Polskiej Akademii Nauk, zasiadając w Komitecie Problemów Energetyki i Komitecie Inżynierii Środowiska. Pełnił również ważne funkcje w radach naukowych instytutów badających gospodarkę energetyczną i surowcową.

To największe osiągnięcie prof. Zygfryda Nowaka. Ruch Czystszej Produkcji zmienił przemysł

Do jego najważniejszych sukcesów należy zainicjowanie Polskiego Ruchu Czystszej Produkcji. Projekt ten narodził się pod koniec lat 80. minionego stulecia i działał pod patronatem Programu Ochrony Środowiska ONZ.

Głównym celem tej inicjatywy było zachęcanie do wprowadzania zmian technologicznych i organizacyjnych, które pozwalały oszczędzać zasoby i redukować emisję szkodliwych substancji. Dzięki determinacji profesora idea Czystszej Produkcji zyskała popularność w Polsce, Europie i na całym świecie. Przez wiele lat stał na czele Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji, pomagając firmom i instytucjom w proekologicznej transformacji.

Za swoje wybitne zasługi na polu naukowym i społecznym otrzymał wiele nagród. Wśród nich znalazło się elitarne wyróżnienie ONZ „Global 500”, przyznawane osobom o szczególnych zasługach dla ochrony środowiska. Działalność profesora Nowaka znacząco przyczyniła się do wdrożenia nowoczesnych standardów ekologicznych w sektorze przemysłowym i budowania świadomości na temat dbania o naturę.

Pogrzeb prof. Zygfryda Nowaka odbędzie się w Katowicach

Uroczystości pogrzebowe profesora odbędą się w sobotę, 25 kwietnia. Nabożeństwo żałobne zaplanowano na godzinę 10:00 w kościele św. Szczepana w Katowicach-Bogucicach, zlokalizowanym przy ulicy Markiefki 89.

Będzie to moment, by pożegnać wybitnego specjalistę, który całe swoje życie poświęcił trosce o środowisko naturalne i propagowaniu odpowiedzialnego rozwoju przemysłu.

