Długi weekend majowy stanowi jeden z najbardziej oczekiwanych momentów w całym roku, ponieważ dla mnóstwa ludzi oznacza on pierwszy solidny odpoczynek po zakończeniu zimy.

W naszym kraju ten okres obejmuje Święto Pracy oraz Święto Konstytucji 3 Maja, a korzystny układ kalendarza daje szansę na zorganizowanie kilkudniowego wyjazdu bez konieczności wykorzystywania dużej puli urlopu. W 2026 roku odpowiednie zaplanowanie zaledwie paru dni wystarczy, aby cieszyć się doskonałym długim weekendem w plenerze. To właśnie wtedy przyroda budzi się do życia, na drzewach pojawiają się liście, a rosnące temperatury wręcz zachęcają do pieszych wędrówek i aktywnej rekreacji na świeżym powietrzu.

Województwo śląskie na majówkę to region pełen kontrastów

Mimo że Śląsk przeważnie przywodzi na myśl ciężki przemysł, ten obszar gwarantuje turystom o wiele bogatszą ofertę. Mamy tu do czynienia z niezwykle zróżnicowanym terytorium, gdzie tuż obok dużych aglomeracji i industrialnych zabytków rozciągają się przepiękne tereny zielone, wzniesienia, akweny oraz niespotykane formacje skalne.

Niezwykle istotny jest fakt, że mnóstwo z wymienionych atrakcji turyści mogą zwiedzić bez nadmiernego obciążania portfela, a nierzadko nawet całkowicie bezpłatnie. Z tego powodu województwo śląskie stanowi wymarzony cel podróży dla osób pragnących obcować z naturą w trakcie majówki, bez konieczności ponoszenia sporych wydatków. To równocześnie doskonały wybór na niezapowiedzianą wycieczkę, gdyż wiele fascynujących punktów dzieli naprawdę niewielki dystans.

Dolina Wiercicy to idealne miejsce na tanią majówkę 2026

Przepiękna Dolina Wiercicy uchodzi za jeden z najbardziej urokliwych przyrodniczo fragmentów Wyżyny Częstochowskiej, ciągnący się przez około 30 kilometrów od źródeł rzeki aż po jej ujście do Warty. Wyjątkowym zainteresowaniem podróżników cieszy się szczególnie odcinek zlokalizowany pomiędzy źródłami a rejonem miejscowości Janów, gdzie teren fascynuje turystów niesamowitą wręcz różnorodnością oraz dziewiczym klimatem.

Całą dolinę pokrywają gęste i doskonale zachowane kompleksy leśne, w tym okazałe buczyny, natomiast jej charakterystycznym elementem pozostają liczne wapienne ostańce, tworzące niezwykle malownicze kompozycje przestrzenne. Przez samo serce tego terenu przepływa rzeka Wiercica, której krystalicznie czysty nurt formuje urokliwe małe wodospady, szerokie rozlewiska oraz kręte zakola. To wszystko składa się na niezwykle cichą, zieloną oazę, wprost stworzoną do relaksu na łonie natury, z dala od głośnych i tłocznych miast.

Atrakcje w Dolinie Wiercicy, które trzeba zobaczyć podczas długiego weekendu

Na terenie opisywanej doliny turyści natrafią na rozmaite perełki przyrodnicze oraz historyczne, przyciągające osoby o zróżnicowanych pasjach. To właśnie tutaj swój początek ma rzeka Wiercica, a jej najważniejsze wypływy to Źródło Zdarzeń, Źródło Elżbiety i Źródło Zygmunta, które zlokalizowano w bezpośrednim sąsiedztwie ruin Zamku Ostrężnik.

Niezwykle rozpoznawalnym punktem na mapie regionu jest Pstrągarnia w Złotym Potoku, powołana do życia w XIX wieku przez Edwarda Aleksandra Raczyńskiego, która funkcjonuje do dzisiaj i chętnie przyjmuje odwiedzających. W granicach doliny ulokowano również sporo stawów, w tym Szmaragdowy oraz Zielony, a także dwa cenne rezerwaty przyrody o nazwach Parkowe i Ostrężnik. Pomiędzy skałami wyraźnie odznaczają się takie obiekty jak Diabelskie Mosty oraz Brama Twardowskiego, natomiast dodatkową dawkę wrażeń zapewniają okoliczne jaskinie, na czele z Grotą Niedźwiedzią.

Pasjonaci dawnych dziejów odkryją w tym miejscu pozostałości historycznego grodziska oraz fascynujące zabytki, wśród których prymat wiodą Młyn Kołaczew i dwór Zygmunta Krasińskiego położony w Złotym Potoku. Dolina Wiercicy zapewnia gościom również świetnie przygotowaną infrastrukturę szlaków spacerowych i rowerowych, obejmującą fragment słynnego Szlaku Orlich Gniazd, co czyni ją rewelacyjnym wyborem dla entuzjastów aktywnego spędzania czasu.

