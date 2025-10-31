Paraliż komunikacyjny w Katowicach. Przez miasto przejdzie marsz gwiaździsty

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
2025-10-31 12:20

Kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej w Katowicach czekają duże utrudnienia. We wtorek, 4 listopada 2025 roku, centrum miasta może zostać sparaliżowane. Wszystko za sprawą zaplanowanych na ten dzień marszów i zgromadzeń publicznych, które przetoczą się przez kluczowe arterie stolicy Górnego Śląska. Największych utrudnień należy spodziewać się w godzinach popołudniowego szczytu, między 15:00 a 18:30.

Autor: Anna Kisiel
  • We wtorek 4 listopada 2025 roku w centrum Katowic odbędą się marsze i zgromadzenia publiczne. Największych utrudnień w ruchu należy spodziewać się między 15:00 a 18:30.
  • Przemarsze przejdą trzema trasami, m.in. przez Aleję Roździeńskiego, ulice Kościuszki, Gliwicką, Francuską i Jagiellońską. Ruch na tych ulicach i drogach dojazdowych może być czasowo wstrzymywany.
  • Policja zaleca omijanie centrum miasta w godzinach popołudniowych. Możliwe są również opóźnienia i zmiany tras w komunikacji miejskiej.

Paraliż centrum Katowic. Które ulice będą zamknięte podczas marszów?

Jak informują służby, we wtorkowe (4 listopada) popołudnie przez miasto przejdą aż trzy zgromadzenia. Każde z nich będzie poruszać się inną, choć częściowo krzyżującą się trasą, co potęguje skalę przewidywanych problemów komunikacyjnych. Uczestnicy marszów pojawią się na kluczowych dla ruchu drogowego ulicach, co w praktyce oznacza czasowe wyłączanie ich z użytku. To z kolei spowoduje ogromne utrudnienia w ruchu nie tylko na samych trasach przemarszów, ale także na wszystkich drogach dojazdowych. Policjanci będą na bieżąco kierować ruchem, jednak należy liczyć się z tym, że przejazd przez centrum może być wydłużony o kilkadziesiąt minut.

Zgodnie z zapowiedziami, trasy przemarszów wyznaczono następującymi ulicami:

  • Trasa I: Plac Antala i Sławika, Aleja Roździeńskiego, ul. Uniwersytecka, ul. Moniuszki, ul. Szkolna, ul. Warszawska, ul. Francuska, ul. Jagiellońska.
  • Trasa II: ul. Kościuszki (od skrzyżowania z ul. Ceglaną), ul. Powstańców, ul. Lompy, ul. Jagiellońska.
  • Trasa III: ul. Gliwicka (od skrzyżowania z ul. Żelazną), Plac Wolności, ul. 3 Maja, ul. Świętego Jana, ul. Kochanowskiego, ul. Wojewódzka, ul. Lompy, ul. Jagiellońska.

Decydując się na taką formę manifestacji, czyli marsz gwiaździsty, chcemy pokazać naszą jedność. Przychodzimy z różnych stron, reprezentujemy różne organizacje związkowe, ale jednoczy nas wspólny cel: obrona przemysłu w naszym regionie, obrona miejsc pracy na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim – mówił wówczas wiceprzewodniczący śląsko-dąbrowskiej Solidarności Piotr Nowak.

Policja apeluje do kierowców. Jak poruszać się po Katowicach tego dnia?

W związku z zapowiadanym paraliżem, policja wystosowała specjalny apel do wszystkich uczestników ruchu. Przede wszystkim zalecane jest omijanie centrum Katowic oraz - w miarę możliwości - wybór tras alternatywnych. Kierowcy, którzy muszą dostać się do centrum, powinni uzbroić się w cierpliwość i bezwzględnie stosować się do poleceń funkcjonariuszy kierujących ruchem. To oni będą na bieżąco podejmować decyzje o zamknięciu poszczególnych odcinków i wyznaczeniu objazdów.

Utrudnienia dotkną nie tylko kierowców samochodów osobowych. Pasażerowie komunikacji miejskiej również muszą liczyć się z poważnymi problemami. Możliwe są opóźnienia, a nawet zmiany tras kursowania autobusów i tramwajów, których linie przebiegają przez centrum miasta. Przed wyjściem z domu warto sprawdzić aktualne komunikaty Zarządu Transportu Metropolitalnego (ZTM). Służby miejskie zwracają także uwagę na problemy z parkowaniem. Utrudnienia wystąpią również na Placu Sejmu Śląskiego, dlatego zaleca się pozostawienie samochodu w innych, oddalonych od centrum miejscach. Funkcjonariusze proszą o wyrozumiałość i podkreślają, że ich działania mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa zarówno uczestnikom zgromadzeń, jak i pozostałym mieszkańcom.

