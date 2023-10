Piaseczny, Maleńczuk i Szpak zatrzymani na lotnisku. Próbowali nielegalnie przekroczyć granice

Nagrała policjantkę, a później wrzuciła to do internetu. Została skazana

Interwencja na lotnisku w Katowicach. Zatrzymano "Szpaka, Maleńczuka i Piasecznego"

Straż graniczna nie może narzekać na nudę na lotnisku w Pyrzowicach.12 października na lotnisku Katowicach Airport w Pyrzowicach zatrzymano Maleńczuka, Szpaka oraz Piasecznego. Te trzy osoby, podające dokumenty wystawione na znane nazwiska, próbowały nielegalnie przekroczyć polską granicę.

- Obcokrajowcy wylegitymowali się polskim, portugalskim i węgierskim dowodem osobistym. Wszystkie przedstawione do kontroli dokumenty wzbudziły u funkcjonariuszy wątpliwości co do ich autentyczności, w szczególności ze względu na to, że wydane były na polskie dane osobowe. Polski dowód osobisty spersonalizowany był na dane Krzysztof Szpak, portugalski na dane Michał Maleńczuk, natomiast węgierski – Marek Piaseczny - przekazał zespół prasowy Komendanta ŚlOSG.

Takimi dokumentami posługiwali się Syryjczycy.Nie było więc dla nikogo zaskoczeniem, ze dokumenty były zwykłymi fałszywkami.

Z uwagi na fakt, że cudzoziemcy przebywali na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie posiadając do tego tytułu prawnego, zostali ukarani mandatami w wysokości od 150 do 500 zł. Równolegle Straż Graniczna wszczęła postępowania administracyjne dotyczące wydania decyzji zobowiązujących ich do powrotu.

Wszyscy mężczyźni usłyszeli zarzut przekroczenia granicy państwowej wbrew przepisom przy użyciu podstępu polegającego na posłużeniu się jako autentycznym podrobionym na wzór oryginału dokumentem. Obcokrajowcy zostali przesłuchani, przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów, złożyli wyjaśnienia i poddali się dobrowolnie karze w wymiarze 4 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 2 lat.