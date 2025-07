Pies pogryzł dziecko. Właściciel uciekł

W czwartek (10 lipca) po godz. 19 w Ustroniu miało dojść do niebezpiecznego zdarzenia. Niedaleko Hotelu Olimpic pies, prawdopodobnie buldog francuski, miał ugryźć 4-letniego Frania. Chłopiec bawił się w pobliżu mamy, siostry i babci. O zdarzeniu poinformowała w sieci mama chłopca. Cieszyńska policja potwierdza, że doszło do pogryzienia.

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że podczas spaceru do bawiącego się dziecka podszedł pies trzymany przez właściciela. W pewnym momencie zwierzę ugryzło dziecko – powiedział w rozmowie z Radiem Eska podkom. Krzysztof Pawlik, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie.

Ważny apel policji. Szukają właściciela psa

Chwilę później właściciel uciekł z miejsca zdarzenia razem z psem. Mężczyzna jest poszukiwany. Przebadanie zwierzęcia ma kluczowe znaczenie w dalszym leczeniu dziecka. Policjanci proszą o kontakt każdego, kto ma informację w sprawie pobytu lub tożsamości właściciela psa. Każda, nawet najmniejsza informacja może okazać się cenna i pomóc w ustaleniu tożsamości mężczyzny.

Po zdarzeniu chłopiec miał trafić do szpitala w Bielsku-Białej. Jak informuje mama pogryzionego chłopca, poszukiwany właściciel psa może mieć ok. 60 lat, 170 cm wzrostu. Jest szczupły, łysy i opalony. W dniu, w którym miało dojść do zdarzenia, mężczyzna był ubrany w niebieski dres i czapkę z daszkiem.

Źródło: Radio Eska

