12-latek złamał kręgosłup na placu zabaw! Koszmarny wypadek. Rodzina ma żal do urzędników

12-latek złamał kręgosłup, bawiąc się na placu zabaw w Parku Róż w Chorzowie. Do zdarzenia doszło pod koniec czerwca, a rodzina poszkodowanego twierdzi, że tyrolka, na której doszło do wypadku, nie powinna się zarwać pod 39-kilogramowym chłopcem. Co więcej, na miejscu brakowało regulaminu użytkowania atrakcji. Urzędnicy odpowiadają, że do tragedii doszło m.in. w wyniku niewłaściwego użytkowania.

i Autor: shutterstock(2) 12-latek złamał kręgosłup, bawiąc się na placu zabaw w Parku Róż w Chorzowie, zdj. ilustracyjne