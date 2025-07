Urodziła na parkingu i twierdziła, że nie wiedziała o ciąży! Jak to możliwe?

38-latka urodziła i nie wiedziała o ciąży

Jak informuje RMF FM, do służb ratunkowych wpłynęło zgłoszenie o 38-letniej kobiecie z objawami silnego bólu brzucha i krwawienia z dróg rodnych. Na parking w Wojkowicach natychmiast skierowano dwie załogi ratownictwa medycznego oraz specjalistyczną karetkę typu "N".

Po przybyciu na miejsce ratownicy medyczni natychmiast przystąpili do badania. Okazało się, że 38-latka właśnie urodziła. Na świat przyszła dziewczynka. Zaskoczona kobieta miała wyznać ratownikom, że nie miała pojęcia o tym, że jest w ciąży.

Noworodek, który okazał się wcześniakiem, został przetransportowany do specjalistycznego oddziału neonatologii w szpitalu w Katowicach-Ligocie. Matka trafiła pod opiekę lekarzy z placówki w Siemianowicach Śląskich.

Nieuświadomiona ciąża. Jak to możliwe?

Choć może to się wydawać nieprawdopodobne, zjawisko tzw. nieuświadomionej ciąży jest znane w medycynie. Jak informuje portal parenting.pl, szacuje się, że jedna na 475 ciąż jest nierozpoznana aż do 20 tygodnia ciąży. W skali całego okresu ciąży, do momentu porodu, liczba ta wynosi około 1 na 2500 ciąż. Oznacza to, że choć rzadkie, takie przypadki zdarzają się częściej, niż mogłoby się wydawać.

W niektórych przypadkach kobieta dowiaduje się o ciąży dopiero w trzecim trymestrze, a w skrajnych sytuacjach – dopiero w momencie narodzin dziecka. Przyczyn może być kilka.

Nieregularne miesiączki, nadwaga, brak typowych objawów (np. nudności) czy mylenie ruchów płodu z dolegliwościami trawiennymi to tylko niektóre z przyczyn. Czynniki psychologiczne, stres, a także wcześniejsze problemy hormonalne również mogą przyczynić się do braku świadomości ciąży.

Warto podkreślić, że każda kobieta jest inna, a jej organizm może reagować na ciążę w różny sposób. Dlatego też, nawet przy regularnych badaniach, istnieje możliwość, że ciąża pozostanie niezauważona aż do samego porodu.

