Pijany kierowca wjechał w blok i uciekł. Potem rozpętał dziką awanturę

Adrian Teliszewski
2025-11-14 11:47

W Gliwicach kierowca volkswagena z potężnym impetem wjechał w drzwi budynku mieszkalnego przy ulicy Świętojańskiej, po czym wraz z pasażerem rzucił się do ucieczki. To był jednak dopiero początek. Gdy policjanci, zaalarmowani przez świadków, namierzyli uciekinierów, ci pokazali swoje prawdziwe oblicze. Mężczyźni nie zamierzali jednak grzecznie oddać się w ręce sprawiedliwości.

  • W Gliwicach nietrzeźwy kierowca volkswagena uderzył w drzwi do klatki schodowej bloku, a następnie wraz z pasażerem uciekł z miejsca zdarzenia.
  • Dzięki pomocy świadków policjanci szybko zatrzymali obu mężczyzn. Okazało się, że 29-letni kierowca miał blisko 1,5 promila alkoholu w organizmie.
  • Podczas interwencji zatrzymani znieważyli i naruszyli nietykalność cielesną funkcjonariuszy. Za popełnione przestępstwa grozi im kara do 5 lat więzienia.

Pijany kierowca staranował blok w Gliwicach. Błyskawiczny pościg i zatrzymanie

W Gliwicach kierujący volkswagenem passatem stracił panowanie nad pojazdem i z dużą siłą uderzył w drzwi wejściowe do klatki schodowej jednego z bloków. Sprawca nie zamierzał jednak czekać na konsekwencje. Z relacji świadków wynika, że z rozbitego auta wysiadło dwóch mężczyzn, którzy natychmiast zaczęli uciekać pieszo.

Na szczęście mieszkańcy nie pozostali obojętni. Na miejsce wezwano policję, a przekazywane na bieżąco informacje o kierunku ucieczki sprawców pozwoliły na ich błyskawiczne namierzenie. – Dzięki szybkim informacjom przekazywanym przez świadków obaj zostali w krótkim czasie zatrzymani w rejonie pobliskich zabudowań – informują funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach.

Zatrzymani to dwaj mieszkańcy Gliwic: 29-letni kierowca oraz jego 28-letni kompan. Szybko wyszło na jaw, co było przyczyną ich desperackiej ucieczki. Badanie alkomatem nie pozostawiło złudzeń. Kierujący volkswagenem miał blisko 1,5 promila alkoholu w organizmie. To jednak nie koniec ich problemów z prawem.

Agresywni mężczyźni wywołali awanturę z policjantami

Podczas interwencji zatrzymani mężczyźni pokazali swoje drugie, agresywne oblicze. Byli wulgarni i nie reagowali na polecenia policjantów. W pewnym momencie ich agresja eskalowała. – Podczas interwencji obaj mężczyźni naruszyli nietykalność cielesną oraz znieważyli interweniujących policjantów, działających w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych – czytamy w oficjalnym komunikacie. Obaj trafili do policyjnej celi, gdzie musieli wytrzeźwieć.

Na miejscu zdarzenia przez długi czas pracowała grupa dochodzeniowo-śledcza z technikiem kryminalistyki. Funkcjonariusze zabezpieczyli ślady i materiał dowodowy. Straty są znaczne – uszkodzone zostały nie tylko drzwi do budynku, ale również elementy posesji.

Mężczyźni usłyszeli już zarzuty. Odpowiedzą za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości, spowodowanie kolizji, a także za naruszenie nietykalności i znieważenie funkcjonariuszy na służbie. Grozi im surowa kara, w tym kara do 5 lat pozbawienia wolności. Postępowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Gliwice-Wschód.

