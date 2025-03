Stracił panowanie nad autem i dachował! Pijany kierowca naraził dzieci na śmiertelne niebezpieczeństwo [ZDJĘCIA]

Autor:

Pijany kierowca dachował w Mnichu – w aucie były dzieci!

Do zdarzenia doszło w piątek, 28 lutego. Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe – policję, straż pożarną oraz pogotowie. Na szczęście podróżujące z kierowcą dzieci, 16-latek i 6-latek, nie odniosły poważnych obrażeń. Zostały jednak przewiezione do szpitala na badania. Sam kierowca również trafił do placówki medycznej, gdzie pobrano mu krew do dalszych analiz.

Policjanci zatrzymali kierowcy prawo jazdy, a jego dalszy los leży w rękach prokuratury i sądu. Za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości grozi mu kara do trzech lat więzienia. Dodatkowo, jeśli zostanie uznane, że naraził życie swoich dzieci, może usłyszeć zarzut zagrożony karą od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

Nie bądź obojętny – reaguj!

Ten wypadek po raz kolejny pokazuje, jak tragiczne konsekwencje może mieć jazda pod wpływem alkoholu. Każdy z nas może zapobiec podobnym sytuacjom – jeśli widzisz osobę, która może prowadzić po alkoholu, nie wahaj się! Zgłoś to na numer alarmowy 112. Twoja reakcja może uratować życie.