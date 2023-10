i Autor: TOMASZ RADZIK/SUPER EXPRESS

INCYDENT W ZABRZU

Pijany wyniósł z lokalu wyborczego kartę do głosowania. Towarzyszyła mu... poszukiwana kobieta

Nietypowy incydent w jednym z lokali wyborczych w Zabrzu. W niedzielę, 15 października, w trakcie trwania wyborów parlamentarnych w tym mieście, jeden z mężczyzn podszedł do komisji, pobrał swoją kartę do głosowania i... zamiast wrzucić ją do urny, wyszedł z nią z lokalu. Okazało się, że wyborca był pijany, a dodatkowo towarzyszyła mu kobieta... poszukiwana przez policję.