Pileś? Nie wsiądziesz do tych autobusów. Przewoźnik stawia na nowinki techniczne

Co tam się wydarzyło?

Sporo zmian czeka pasażerów komunikacji miejskiej w Jastrzębiu-Zdroju. Wiadomo już, że od kwietnia firma Kłosok będzie realizowała przewozy na trasach Czerwionki-Leszczyn, Pawłowic, Suszca, Żor i gmin ościennych.

Do grudnia wspomniany obszar działania obsługiwać będą głównie autobusy spalinowe. Zostaną one jednak wkrótce zastąpione pojazdami elektrycznymi i gazowymi. Na trasy wyjedzie 13 nowych autobusów, z czego 6 to elektryki.

– Choć umowa zakłada, że mają pojawić się w styczniu przyszłego roku, to już wiadomo, że pierwsze pojazdy bezemisyjne będą przewozić pasażerów MZK pół roku wcześniej – czytamy w komunikacie MZK.

Oprócz klimatyzacji, udogodnień dla osób niepełnosprawnych po raz pierwszy zostanie zastosowany nowy system, badania trzeźwości kierowców, czyli tzw. alkoblokada. W momencie wykazania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu kierowcy, silnik automatycznie się wyłączy i dalsza jazda nie będzie możliwa. Ponadto w autobusach pojawią się kasowniki z możliwością płacenia za przejazd kartą bankomatową.

Autobus wbił się w stojącą ciężarówkę