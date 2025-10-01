Od 1 października pasażerowie mogą korzystać z czterech par nowych połączeń PKP Intercity na trasie Bielsko-Biała – Kraków – Bielsko-Biała.

Pociągi zatrzymują się na stacjach: Czechowice-Dziedzice, Oświęcim i Chrzanów Śródmieście, a czas przejazdu najszybszego pociągu to 74 minuty.

Połączenia są realizowane w ramach kategorii InterCity (IC) i obsługiwane polskimi pojazdami ED74, wyposażonymi w klimatyzację, Wi-Fi i gniazdka elektryczne.

Ceny biletów zaczynają się od 9 zł (cena bazowa 33 zł), a kursy odbywają się rano, po południu i wieczorem.

Jak informuje PKP Intercity, od środy, 1 października na tory wyjeżdżają cztery pary pociągów, które połączą stolicę Podbeskidzia ze stolicą Małopolski. Dotychczasowe połączenia na tej trasie realizowane były przez Kęty i Kalwarię Zebrzydowską. Nowa trasa przez Oświęcim i Chrzanów pozwala na skrócenie czasu podróży do zaledwie 74 minut. Przewoźnik zapewnia, że połączenia będą realizowane regularnie przez cały dzień, co ułatwi planowanie podróży zarówno osobom dojeżdżającym do pracy, studentom, jak i turystom.

Szczegółowy rozkład jazdy nowych pociągów relacji Bielsko-Biała – Kraków – Bielsko-Biała:

IC 3400 Żylica: Kraków Główny 5:23 – Bielsko-Biała Główna 6:43

IC 4300 Żylica: Bielsko-Biała Główna 20:31 – Kraków Główny 21:51

IC 3402 Dębowiec: Kraków Główny 10:35 – Bielsko-Biała Główna 11:52

IC 4302 Dębowiec: Bielsko-Biała Główna 16:08 – Kraków Główny 17:28

IC 3404 Baltazar: Kraków Główny 14:24 – Bielsko-Biała Główna 15:49

IC 4304 Baltazar: Bielsko-Biała Główna 12:12 – Kraków Główny 13:30

IC 3406 Błatnia: Kraków Główny 18:08 – Bielsko-Biała Główna 19:32

IC 4306 Błatnia: Bielsko-Biała Główna 7:33 – Kraków Główny 8:47

Bilety już od 9 złotych i komfortowe składy. Czym pojedziemy na nowej trasie do Krakowa?

Rekordowy czas przejazdu to niejedyna dobra wiadomość. PKP Intercity kusi pasażerów także niezwykle atrakcyjnymi cenami. Ceny biletów na przejazd między Bielskiem-Białą a Krakowem w drugiej klasie zaczynają się już od 9 złotych w ofercie promocyjnej. Cena bazowa, czyli maksymalna kwota, jaką zapłacimy za bilet, wynosi 33 złote. Należy przy tym pamiętać, że uczniowie, studenci do 26. roku życia czy seniorzy mogą skorzystać z dodatkowych ulg ustawowych, co jeszcze bardziej obniży koszt podróży.

Wszystkie połączenia na nowej trasie będą realizowane w ekonomicznej kategorii InterCity i obsługiwane przez nowoczesne, polskie składy typu ED74. Pasażerowie mogą liczyć na wysoki komfort podróży – pociągi są wyposażone w klimatyzację, wygodne fotele, gniazdka elektryczne oraz bezpłatne Wi-Fi. Pojazdy są również dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a dla miłośników dwóch kółek przygotowano specjalne miejsca do przewozu czterech rowerów.

Ciekawostką są nazwy pociągów, które nawiązują do lokalnego dziedzictwa. Żylica i Błatnia to szczyty w Beskidzie Śląskim, a Baltazar i Dębowiec to ukłon w stronę legendarnego Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej i bohaterów kultowych kreskówek. Jak podkreśla przewoźnik w swoim komunikacie, uruchomienie nowych połączeń jest elementem strategii, której celem jest uczynienie kolei środkiem transportu pierwszego wyboru dla coraz większej liczby Polaków.

