Powstanie nowe województwo? Radni z Bielska-Białej przyjęli uchwałę

Jednogłośnie rada miejska w Bielsku-Białej przyjęła uchwałę w sprawie apelu o stworzenie nowego województwa. Województwo bielskie istniało już w latach 1975-98 i zostało zlikwidowane w wyniku reformy administracyjnej. Nowe województwo terytorialnie miałoby się pokrywać z dawniej istniejącą jednostką administracyjną, co oznaczałoby okrojenie województw śląskiego i małopolskiego.

- Projektowane województwo powinno obejmować region Beskidów, do którego zaproszone zostałyby społeczności lokalne z terenów Bielska-Białej, Żywiecczyzny, Ziemi Cieszyńskiej oraz części Małopolski, wchodzących w skład Województwa Bielskiego do czasu podjęcia w 1998 roku decyzji o jego likwidacji. Są to obszary o wyraźnej tożsamości regionalnej, kulturowej i gospodarczej, wyróżniające się unikalnymi wartościami i specyficznymi potrzebami, które wymagają większej samodzielności administracyjnej. Utworzenie nowego województwa, opartego na terenach byłego Województwa Bielskiego, umożliwi skuteczniejsze zarządzanie zasobami regionu oraz wdrażanie strategii rozwoju, dostosowanych do unikalnych uwarunkowań historycznych i kulturowych. Zwiększona autonomia sprzyjać będzie decentralizacji, co pobudzi aktywność obywatelską i gospodarczą, stanowiąc fundament dobrze funkcjonującego społeczeństwa obywatelskiego. Nowa jednostka administracyjna umożliwi mieszkańcom większe zaangażowanie w sprawy lokalne, wzmacniając ich wpływ na decyzje dotyczące regionu i wspierając zrównoważony rozwój w sferach społecznych i gospodarczych - czytamy w apel o utworzenie nowego województwa.

W regionie nie ma jednomyślności w sprawie nowego województwa

Stolicą nowego województwa miałoby być oczywiście miasto Bielsko-Biała. Problem w tym, że ościenne samorządy wcale nie palą się do zmian administracyjnych. Jak opisuje "Dziennik Zachodni", tylko 10 z 57 gmin wchodzących kiedyś w skład województwa bielskiego było zainteresowanych jego reaktywacją. Sześć nie zajęło stanowiska, pięć było przeciwko, a pozostałe nie odpowiedziały na apel bielskiego samorządu.

Stworzenie nowego województwa wymaga zgody parlamentu. Obecnie Polska jest podzielona na 16 województw. Dodanie kolejnego jest możliwe tylko w przypadku zmiany ustawy.

