Podpalił toi-toia, spłonęła znana piekarnia. Sprawca zatrzymany

Martyna Urban
2026-03-31 6:44

Żorscy policjanci zatrzymali 45-letniego mężczyznę podejrzanego o serię podpaleń na osiedlu Sikorskiego. W jednym z nich spłonął pawilon rodzinnej piekarni, a straty oszacowano na blisko 80 tys. złotych. Mężczyzna usłyszał już zarzuty i przyznał się do winy.

Pożar w Żorach

Autor: Śląska Policja/ Materiały prasowe

Spłonęła przenośna toaleta i piekarnia na osiedlu Sikorskiego w Żorach

Do dramatycznych wydarzeń doszło pod koniec lutego 2026 roku na żorskim osiedlu Sikorskiego. W nocy niezidentyfikowany początkowo sprawca podłożył ogień pod przenośną toaletę typu toi-toi. Konstrukcja stała tuż obok pawilonu, w którym działała rodzinna piekarnia. Ogień błyskawicznie przeniósł się na budynek zakładu.

Pożar doszczętnie zniszczył pawilon oraz całe znajdujące się w nim wyposażenie. Wstępne szacunki wskazują, że straty sięgają około 80 tysięcy złotych. Na miejscu szybko pojawiły się służby, które ugasiły ogień i zabezpieczyły teren. Na szczęście w momencie wybuchu pożaru budynek był pusty.

Szybko wyszło na jaw, że tej samej nocy na osiedlu wybuchł jeszcze jeden pożar. Tym razem w płomieniach stanął kosz na śmieci obok jednego z bloków. Od samego początku śledczy przypuszczali, że za oba zdarzenia odpowiada ta sama osoba.

Seria podpaleń w Żorach:

Galeria zdjęć 3

Zatrzymanie 45-latka. Policję naprowadził monitoring

Rozwikłaniem zagadki podpaleń zajęli się kryminalni z żorskiej komendy. Kluczowa okazała się drobiazgowa analiza nagrań z okolicznych kamer monitoringu. Równolegle funkcjonariusze prowadzili szeroko zakrojone działania operacyjne, by namierzyć podpalacza.

Zgromadzone dowody doprowadziły śledczych prosto do 45-letniego mężczyzny, który, jak się okazało, mieszkał na tym samym osiedlu. Policjanci szybko dokonali zatrzymania podejrzanego.

W trakcie przesłuchania 45-latek nie umiał w żaden logiczny sposób wytłumaczyć, dlaczego dopuścił się podpaleń. Mimo to ostatecznie przyznał się do podłożenia ognia w obu miejscach.

Mężczyzna usłyszał już oficjalne zarzuty zniszczenia mienia, a jego sprawa wkrótce trafi na wokandę. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara nawet 5 lat więzienia.

Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PODPALENIA
ŻORY