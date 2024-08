3,5 tony śniętych ryb w jeziorze. Specjaliści podali, co może być przyczyną

19 lipca we wsi Dąbrowa Zielona pracownik komunalny znalazł ciało Jacka Jaworka z raną postrzałową głowy. Mężczyzna był poszukiwany od trzech lat za zabójstwo brata, jego żony oraz ich 17-letniego syna. Ciało mężczyzny przez ponad tydzień badane było w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. Pierwotnie nikt z rodziny nie chciał się zgłosić po ciało Jacka Jaworka, żeby go pochować.

I gdy wydawało się, że obowiązek pochówku zabójcy z Borowców spocznie na gminie, w której znaleziono ciało, ostatniego dnia ktoś z rodziny Jaworka zgłosił się do kostnicy. Nie wiadomo było jednak, gdzie Jacek Jaworek zostanie pochowany. Już wcześniej było wiadomo, że nie stanie się to ani w Dąbrowie Zielonej, ani w Borowcach. Nikt z tamtejszych mieszkańców nie chciał, aby morderca spoczął w ich miejscowości, a zwłaszcza w pobliżu swoich ofiar.

Pogrzeb Jacka Jaworka odbył się w tajemnicy

Jak ustaliła nasza dziennikarka, pogrzeb odbył się na cmentarzu komunalnym w Częstochowie. Informację potwierdził dyrektor cmentarza Jarosław Wydmuch.

- Pogrzeb odbył się na naszym cmentarzu, jednak zostałem zobowiązany przez uprawnioną do tego osobę do nieudzielania żadnych szczegółowych informacji, w tym tej, gdzie znajduje się grób oraz kiedy odbył się pogrzeb - podkreślił w rozmowie z "Super Expressem".

O pogrzebie Jacka Jaworka wiadomo tyle, że został pochowany w bezimiennym grobie.

Zbrodnia i poszukiwanie Jacka Jaworka

Jacek Jaworek był jednym z najbardziej poszukiwanych zabójców ostatnich lat. Choć policja wielokrotnie przeszukiwała okolice Borowca czy Dąbrowy Zielonej, nigdy nie wpadła na żaden trop. Obecnie prokuratura bada wiele wątków w związku z jego śmiercią, w tym kto udzielał mu pomocy, gdzie przebywał przez ostatnie trzy lata, jak również sprawę wycieku zdjęć jego ciała tuż po śmierci.