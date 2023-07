Polacy rozbili bank! Aż trzy duże wygrane w Eurojackpot. Farciarze! Nagły zastrzyk kasy na wakacje

Każdy, kto regularnie próbuje swojego szczęścia w grach Totalizatora Sportowego, marzy o wielkiej wygranej. Co jakiś czas słyszy się, że ktoś w Polsce wygrał miliony złotych w Lotto albo Eurojackpot. W ostatnim losowaniu (14.07) Eurojackpot nikomu w Europie nie udało się trafić wszystkich liczb, ale nie oznacza to wcale, że nie padła żadna wysoka wygrana. W piątek wylosowano następujące liczby: 2, 4, 12, 31, 50 + 6, 8. W Polsce odnotowano aż trzy wygrane IV stopnia (trafione 4 liczby z pierwszego szeregu liczb i 2 z drugiego); zabrakło jednej liczby, aby cieszyć się z milionów! Wygrane po 204 668,90 zł każda zanotowano w miejscowości: Warta Bolesławiecka (woj. dolnośląskie), Chorzów (woj. śląskie) i Inowrocław (woj. kujawsko-pomorskie). Dziesięć procent z tej kwoty trzeba będzie oddać Urzędowi Skarbowemu.

W związku z tym, że od kilku tygodni nikt nie trafił kompletu liczb, we wtorek (18.07) do wygrania w Eurojackpot będzie... 250 milionów złotych.

Jak grać w Eurojackpot? Można wygrać astronomiczne pieniądze, ale jeden zakład kosztuje aż 12,50 zł

W Eurojackpot typuje się 5 z 50 liczb oraz 2 z 12 liczb (kiedyś 2 z 10). Jeden zakład kosztuje 12,50 zł. W Eurojackpot grają obywatele takich krajów jak m.in. Czechy, Dania, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Szwecja, Włochy oraz Polska. Losowania odbywają się we wtorki i piątki. Najwyższa do tej pory wygrana w naszym kraju w Eurojackpot to 213 miliony złotych. Udało się to w 2022 roku. Totalizator Sportowy ze względu na bezpieczeństwo szczęśliwca zdradził tylko powiat, w którym padła wygrana - powiat krotoszyński, woj. wielkopolskie. A wy gracie w Eurojackpot? Oddajcie głos w naszej sondzie.

