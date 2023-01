Policja zatrzymała dwóch pracowników kopalni Chwałowice. Ma to związek ze śmiercią górnika

Wybuch w kopalni Pniówek. Ratownicy zejdą pod ziemię. Dotarcie do zaginionych potrwa nawet kilka miesięcy

Policja zatrzymała pracowników kopalni Chwałowice

Policjanci z Rybnika zatrzymali dwóch pracowników kopalni Chwałowice. Jak podaje portal rybnik.com.pl, ma to związek z tragedią, jaka rozegrała się w kopalni w 2021 roku. Wówczas 700 metrów pod ziemią doszło do pęknięcia tamy izolacyjnej. W wyniku tego zdarzenia do szpitala trafiło dwóch górników. Trzeci, który znajdował się w tamtym rejonie poniósł śmierć na miejscu.

Na początku grudnia bieżącego roku Wyższy Urząd Górniczy, opublikował raport w tej sprawie. W poniedziałek, 30 stycznia rzeczniczka rybnickiej komendy potwierdziła, że doszło do zatrzymania dwóch osób, z którymi policjanci przeprowadzili czynności. Na razie jednak policja nie zdradza szczegółów postępowania. Zaplanowano kolejne czynności w tej sprawie.

- Pracownicy zostali zawieszeni w czynnościach służbowych. Wiem, że ma to związek z wypadek w listopadzie 2021 roku - przekazał w rozmowie z rybnik.com.pl, Tomasz Głogowski, rzecznik Polskiej Grupy Górniczej.

Czynności w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Rybniku.

Sonda Czy górnik to najbardziej niebezpieczny zawód w Polsce? Tak Nie