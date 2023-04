To nie ogórki kiszone, to substancje zabronione! Zaskakujące odkrycie policjantów z Gliwic

Policjanci z Gliwic zatrzymali osoby posiadające narkotyki

Jeden weekend, pięć zatrzymań. Policjanci z Gliwic okazali się niezwykle skuteczni w walce z narkobiznesem. Najpierw w sidła mundurowych wpadł 59-latek z Gliwic, który był podejrzany o udzielanie narkotyków małoletnim. W jego mieszkaniu znaleziono twarde narkotyki MDMA oraz „kryształy” w ilościach ponad 0,2 kilograma. Zabezpieczono też sporo suszu marihuany oraz nieustaloną substancję w formie tabletki. Mężczyzna został aresztowany. Prócz niego policjanci zatrzymali na terenie Gliwic także dwóch innych posiadaczy narkotyków.

To jednak nie był koniec działań śledczych z tego miasta. Mundurowi zatrzymali także mieszkańca powiatu żywieckiego i Bytomia na terenie niewielkiej wsi koło Żywca. - W tym przypadku stróże prawa, będąc na wyjeździe, przeszukali dokładnie posesję na terenie jednej z miejscowości wspomnianego regionu. W piwnicy znaleźli „zapasy” zgromadzone w litrowych słoikach. Testery potwierdziły, że to marihuana o wadze ponad 0,6 kg. Jeden z podejrzanych, 47-latek, został zatrzymany, przewieziony do Gliwic i osadzony w policyjnym areszcie. W najbliższym czasie o jego dalszych losach zadecyduje żywiecka prokuratura - podaje gliwicka policja. Na razie zarzuca się im posiadanie narkotyków, ale zdaniem policjantów mogło również chodzić o handel. Wskazują na to wyżej wymienione ilości.

Policjanci przestrzegają, że w takich sprawach działają po nitce do kłębka - jedno zatrzymanie sprawia, że wpadają kolejni posiadacze narkotyków. Dlatego naprawdę, nie warto parać się tak brudnym biznesem, bo prędzej czy później do Twojego mieszkania mogą ludzie w niebieskich mundurach.

