Pomylił wioskę z torem wyścigowym. Kierowca jaguara gnał jak opętany

Wręczyca Wielka to mała wieś w powiecie kłobuckim (województwo śląskie). Z pewnością nie ma w niej toru wyścigowego. To nie przeszkodziło jednak kierowcy jaguara w jeździe, która wykracza daleko poza przepisy ruchu drogowego. - Urządzenie pomiarowe wskazało, że samochód poruszał się z prędkością 120 km/h, a więc o wiele za szybko jak na obszar zabudowany, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h - czytamy w komunikacie KPP w Kłobucku.

- Podczas kontroli okazało się, że samochodem kierował 34-letni mieszkaniec powiatu częstochowskiego. W związku ze znacznym przekroczeniem prędkości, mężczyzna stracił prawo jazdy, został ukarany mandatem karnym w kwocie 2000 złotych, a na jego konto dopisano punkty karne - dodają funkcjonariusze.

Policjanci z województwa śląskiego przypominają, że nadmierna prędkość to jedna z najczęstszych przyczyn wypadków drogowych. W najbliższych dniach warunki atmosferyczne nie będą nam ułatwiały zadania, co warto wziąć pod uwagę i zdjąć nogę z gazu. Apelujemy o ostrożność zarówno do kierowców, jak i do pieszych.

