Runęli z mostu do rzeki! Volkswagen leżał do góry kołami. Przerażająca śmierć dwóch młodych mężczyzn

Mieli całe życie przed sobą

Potępa. Runęli volkswagenem z mostu do rzeki. Dwóch mężczyzn nie żyje. Co wiadomo o tragedii?

Do przerażającego wypadku doszło w Potępie w powiecie tarnogórskim. W piątek (20 stycznia) nad ranem osobowy volkswagen polo wypadł z drogi i runął do rzeki Mała Panew. Gdy pojazd dostrzegli policjanci, auto leżało do góry kołami. W środku były ciała dwóch młodych mężczyzn. Co wiadomo obecnie na temat wypadku? Kluczowe odpowiedzi mogą podsunąć wyniki sekcji zwłok.