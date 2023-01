Samochód runął z mostu do rzeki! Nie żyją dwie osoby. Przerażający wypadek w Potępie

W ogniu stracili wszystko. "Wyniosłem córkę na rękach do żony na balkon, sam wyskoczyłem przez okno"

Potępa: Samochód wpadł do rzeki! Nie żyje dwóch mężczyzn

Tragiczny wypadek w miejscowości Potępa w powiecie tarnogórskim. Policjanci pełniący patrol w piątek, 20 stycznia około 2.00 w nocy w rejonie ul. Tarnogórskiej zauważyli, że na moście brakuje fragmentu barierek ochronnych. Kiedy spojrzeli na koryto rzeki Mała Panew, dostrzegli leżący w wodzie samochód. - W pojeździe znaleziono ciała dwóch mężczyzn. Niestety, obaj nie żyją. Policja prowadzi czynności celem ustalenia ich tożsamości, a także bada okoliczności wypadku - mówi sierż. szt. Kamil Kubica z Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach. Wszystko wskazuje na to, że samochód zjechał z nieustalonych przyczyn z drogi, przebił bariery i spadł do rzeki. Ciała ofiar zabezpieczono do sekcji zwłok. Policja bada okoliczności śmierci dwóch mężczyzn pod nadzorem prokuratora.

