Potężny wybuch w domu pod Częstochową. Ranny 68-latek trafił do szpitala

Martyna Urban
2026-04-09 6:44

Do groźnego zdarzenia doszło w nocy w gminie Kłomnice. W jednym z domów jednorodzinnych doszło do eksplozji, najprawdopodobniej gazu z butli. W wyniku wybuchu ranny został 68-letni mieszkaniec budynku, który z poparzeniami trafił do szpitala. Na miejscu przez kilka godzin pracowały służby ratunkowe, a policjanci wyjaśniają szczegółowe okoliczności zdarzenia.

Wybuch gazu w domu jednorodzinnym
Galeria zdjęć 7

Potężny wybuch w Kłomnicach. Budynek został całkowicie zniszczony

Policjanci z Komisariatu Policji w Kłomnicach prowadzą czynności mające wyjaśnić dokładne przyczyny oraz okoliczności wybuchu, do którego doszło w nocy w jednym z budynków jednorodzinnych w Rzerzęczycach.

Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło do służb we wtorek, 7 kwietnia po godzinie 23.00. Z przekazanych informacji wynikało, że w domu przy ulicy Wolności prawdopodobnie doszło do pożaru. Na miejsce natychmiast skierowano policjantów oraz zastępy straży pożarnej.

Po przybyciu służb wstępnie ustalono, że w mieszkaniu zajmowanym przez 68-letniego mężczyznę mogło dojść do wybuchu gazu z butli. W chwili zdarzenia mężczyzna znajdował się w środku budynku. W wyniku eksplozji odniósł obrażenia – z poparzeniami ciała został przetransportowany do szpitala.

Siła wybuchu spowodowała również uszkodzenia budynku. Część konstrukcji domu została zniszczona, a teren wokół obiektu został zabezpieczony przez służby.

Polecany artykuł:

Pijany ojciec wiózł skuterem kilkuletnie dziecko! Szok w Kłomnicach

Działania służb trwały wiele godzin

Na miejscu zdarzenia przez kilka godzin pracowali strażacy, policjanci oraz inne służby ratunkowe. Akcja gaśnicza i zabezpieczająca trwała ponad trzy godziny.

W działaniach uczestniczyło kilka zastępów straży pożarnej, w tym jednostki OSP KSRG Rzerzęczyce, OSP KSRG Kłomnice, OSP Nieznanice, OSP Chorzenice-Witkowice oraz strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 w Częstochowie.

Działania służb zakończyły się przed godziną 4.00 nad ranem. Policjanci z Kłomnic prowadzą dalsze czynności, które mają ustalić dokładny przebieg zdarzenia oraz potwierdzić jego przyczynę.

Zobaczcie zdjęcia z miejsca zdarzenia w galerii poniżej.

Galeria zdjęć 7
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WYBUCH GAZU
WYBUCH