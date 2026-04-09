Potężny wybuch w Kłomnicach. Budynek został całkowicie zniszczony

Policjanci z Komisariatu Policji w Kłomnicach prowadzą czynności mające wyjaśnić dokładne przyczyny oraz okoliczności wybuchu, do którego doszło w nocy w jednym z budynków jednorodzinnych w Rzerzęczycach.

Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło do służb we wtorek, 7 kwietnia po godzinie 23.00. Z przekazanych informacji wynikało, że w domu przy ulicy Wolności prawdopodobnie doszło do pożaru. Na miejsce natychmiast skierowano policjantów oraz zastępy straży pożarnej.

Po przybyciu służb wstępnie ustalono, że w mieszkaniu zajmowanym przez 68-letniego mężczyznę mogło dojść do wybuchu gazu z butli. W chwili zdarzenia mężczyzna znajdował się w środku budynku. W wyniku eksplozji odniósł obrażenia – z poparzeniami ciała został przetransportowany do szpitala.

Siła wybuchu spowodowała również uszkodzenia budynku. Część konstrukcji domu została zniszczona, a teren wokół obiektu został zabezpieczony przez służby.

Działania służb trwały wiele godzin

Na miejscu zdarzenia przez kilka godzin pracowali strażacy, policjanci oraz inne służby ratunkowe. Akcja gaśnicza i zabezpieczająca trwała ponad trzy godziny.

W działaniach uczestniczyło kilka zastępów straży pożarnej, w tym jednostki OSP KSRG Rzerzęczyce, OSP KSRG Kłomnice, OSP Nieznanice, OSP Chorzenice-Witkowice oraz strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 w Częstochowie.

Działania służb zakończyły się przed godziną 4.00 nad ranem. Policjanci z Kłomnic prowadzą dalsze czynności, które mają ustalić dokładny przebieg zdarzenia oraz potwierdzić jego przyczynę.

