Makabryczne odkrycie po pożarze w Bielsku-Białej. To było zabójstwo!

Do tragicznego odkrycia doszło 22 czerwca 2025 roku w Bielsku-Białej. Służby ratownicze zostały wezwane do pożaru w budynku wielomieszkaniowym. Po ugaszeniu ognia, w jednym z mieszkań znaleziono zwłoki 50-letniego Przemysława Sz. Początkowo wydawało się, że śmierć mężczyzny była wynikiem nieszczęśliwego wypadku, jednak szczegółowe badanie sekcyjne zwłok ujawniło prawdę.

- Sekcja zwłok wykazała liczne obrażenia w obrębie twarzoczaszki, klatki piersiowej i brzucha, które były wynikiem działania osób trzecich – informuje prokuratura. Na podstawie zebranego materiału dowodowego śledczy ustalili, że doszło do zabójstwa i celowego podpalenia, które miało na celu zatarcie śladów zbrodni.

Intensywne działania śledcze szybko przyniosły rezultaty. Policja zatrzymała dwóch z trzech napastników: mężczyzn w wieku 29 i 30 lat. Obaj mężczyźni usłyszeli zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem.

Obaj zatrzymani przyznali się do popełnienia zarzucanego im czynu i złożyli obszerne wyjaśnienia. Prokurator skierował do Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej wnioski o zastosowanie wobec podejrzanych środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania, które zostały uwzględnione. Za tak brutalne przestępstwo grozi im kara od 15 lat do dożywotniego pozbawienia wolności.

Trzeci sprawca wciąż poszukiwany. Apel policji o pomoc

Wciąż trwają poszukiwania trzeciego ze sprawców. Policja apeluje do wszystkich osób, które mogą posiadać jakiekolwiek informacje na temat jego tożsamości lub miejsca pobytu, o kontakt z Prokuraturą Rejonową Bielsko-Biała Południe.

- Prokurator zabezpiecza zwłoki i zleca przeprowadzenie sekcji w związku z każdym zdarzeniem budzącym podejrzenie przestępczego spowodowania śmierci. W trakcie tej czynności pobiera się szeroki materiał badawczy pozwalający na stwierdzenie przyczyn zgonu. Czynności te są skuteczne nawet przy bardzo znaczącym zaangażowaniu sprawców przestępstwa w ukryciu jego zaistnienia – dodaje prokuratura.