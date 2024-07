Pracownicy ośrodka znęcali się nad dziećmi! 11 osób oskarżonych

Najpierw u niego zamieszkała, a później zrobiła TO. Mężczyzna był bez szans

Bicie, szarpanie, wulgarne wyzywanie, a nawet zakuwanie w kajdanki. Według Prokuratury Okręgowej w Gliwicach w taki sposób pracownicy Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego "Pałac Kamieniec" w Kamieńcu traktowali swoich nieletnich podopiecznych. Jak ujawniają śledczy, do sądu został skierowany akt oskarżenia przeciwko 11 pracownikom tej placówki oraz działającego przy tym ośrodku Zespołu Szkół Specjalnych. To dyrektor szkoły, a także wychowawcy i personel medyczny. Do znęcania się nad dziećmi miało dochodzić w latach 2021-2022.

„Wśród oskarżonych znaleźli się dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych, wychowawcy oraz personel medyczny. Zarzucono im znęcanie się psychiczne i fizyczne nad osobami nieporadnymi ze względu na stan zdrowia, polegające na szarpaniu, wykręcaniu rąk, popychaniu, przewracaniu, uderzaniu w twarz, naśmiewaniu, używaniu obraźliwych słów oraz zamykaniu się z dziećmi w pomieszczeniach pozbawionych monitoringu” – podała w komunikacie gliwicka prokuratura. Śledztwo w tej bulwersującej sprawie toczyło się od 2021 roku.

„Dzieci karano zakazem wychodzenia na podwórko, nieotrzymaniem podwieczorku lub zakazem zejścia na podwieczorek, nieotrzymaniem zupy mlecznej lub dokładki posiłku, szarpaniem przez osoby dorosłe, głównie z personelu wychowawczego. Dochodziło do skrajnych sytuacji wywożenia małoletnich pacjentów w kajdankach. Dodatkowo problemem stało się stosowanie środków przymusu bezpośredniego na zlecenie wychowawców jako kara za zachowanie, przy czym asystowali dyrektor szkoły, czy też wychowawca” – dodali śledczy.

