Próbował zadźgać swoich rodziców gdy spali. 15-latek stanie przed sądem

Zaatakował nożem rodziców, gdy ci spali. 15-latek będzie odpowiadać przed sądem

20 listopada 2022 roku 15-letni chłopak zaatakował nożem swoich rodziców. To była zemsta za to, że matka zabrała mu telefon komórkowy. Nastolatek najpierw zaatakował mamę, W obronie kobiety stanął jej mąż. Oboje mieli rany kłute i cięte, jednak nie zagrażały ich życiu. Oboje trafili do szpitala, gdzie otrzymali lekarką pomoc. Do tych zdarzeń doszło w dzielnicy Raków w Częstochowie.

15-latek trafił na oddział psychiatryczny, gdzie został poddany obserwacji. Pod koniec listopada 2022 roku, Sąd Rodzinny i Nieletnich w Częstochowie, zdecydował, że 15-latek, będzie odpowiadać przed sądem jak dorosły.

Jak podaje RMF24.pl prokuratura właśnie skierowała akt oskarżenia w tej sprawie do sądu. Nastolatek na proces czeka w tymczasowym areszcie, który sąd przedłużył do października. Nie wyznaczono jeszcze daty procesu.

