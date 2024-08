Prokuratura dokładnie sprawdza sprawę Jacka Jaworka. Jak wyciekły zdjęcia ciała?

CO TAM SIĘ STAŁO?

Tuż po tym, jak gruchnęła informacja, że 19 lipca w Dąbrowie Zielonej znaleziono ciało Jacka Jaworka z raną postrzałową głowy, w internecie zawrzało. A później do sieci wyciekły dwa bardzo drastyczne zdjęcia ciała z raną postrzałową głowy. Już wówczas pisaliśmy o tym, że częstochowska policja bada sprawę wycieku zdjęć.

- Podjęliśmy już kroki, by ustalić źródło wycieku tego zdjęcia - przekazała w rozmowie z "Super Expressem", komisarz Sabina Chyra-Giereś, rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Parę dni później w sprawie zajęła stanowisko prokuratura. Prokurator Tomasz Ozimek, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Częstochowie, przekazał w rozmowie z SE, że jeśli się okaże, że zdjęcia, które pojawiły się w internecie, są tymi z miejsca odnalezienia ciała w Dąbrowie Zielonej. Śledztwo zostanie wówczas wszczęte pod kątem ujawnienia informacji z postępowania przygotowawczego.

Tak też się stało. Prokuratura Regionalna w Katowicach zleciła przejęcie tego śledztwa Prokuraturze Okręgowej w Gliwicach. Śledztwo jest prowadzone pod kątem przekroczenia w bliżej nieustalonym dniu i miejscu pomiędzy 19 a 21 lipca 2024 roku uprawnień przez nieustalonych funkcjonariuszy publicznych biorących udział 19 lipca 2024 roku w Dąbrowie Zielonej w oględzinach miejsca ujawnienia zwłok, a które w następstwie zostały opublikowane w internecie.

- Do Prokuratury Okręgowej w Gliwicach zostały przekazane także materiały dotyczące niedopełnienia obowiązków służbowych przez funkcjonariuszy publicznych w okresie od 2018 r. do 22 lipca 2024 r. podczas prowadzonych interwencji i postępowań przygotowawczych związanych ze zgłoszeniami i zawiadomienia o przestępstwie, składanymi w sprawie zachowań Jacka J. oraz w toku poszukiwań zarządzonych wobec wymienionego w śledztwie Prokuratury Okręgowej w Częstochowie o sygn. PO I Ds. 26.2021, czym działano na szkodę interesu prywatnego, to jest o przestępstwo z art. 231 § 1 k.k. - przekazała prok. Karina Spruś, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Gliwicach.