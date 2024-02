Protest Rolników w Śląskiem. Zablokują drogę prowadzącą do lotniska w Pyrzowicach

TE szkoły w woj. śląskim zostaną likwidowane. Zniknie aż 12 placówek. Co z dziećmi?

We wtorek, 20 lutego w wielu miejscach na terenie województwa śląskiego odbył się protest rolników. Protestujący nie chcą wdrożenia Zielonego Ładu, importu produktów rolnych z Ukrainy i domagają się wsparcia hodowli zwierząt. By okazać swój sprzeciw rolnicy blokują wiele dróg krajowych i lokalnych. Tym razem rolnicy zdecydowali się na protest w rejonie lotniska w Pyrzowicach. W piątek, 23 lutego utrudnienia mogą pojawić się w godzinach od 10.00 do 15.00.

Utrudnienia mogą wystąpić na odcinku od ronda na DK78 i trasą S1, aż do ronda z ulicą Piłsudskiego, związane są z przejazdem rolników - informuje KPP w Tarnowskich Górach.

Policja na dzień 23 lutego wyznaczyła objazdy. Dojazd do lotniska, od strony Tarnowskich Gór dla samochodów osobowych, będzie możliwy z DK78 w ulicę Męczenników, następnie ulicą Wolności w kierunku portu. Natomiast dla pojazdów ciężarowych przejazd będzie możliwy w kierunku trasy S1 lub dalej DK78. Alternatywną trasą, dla ominięcia wskazanych utrudnień, będzie możliwość przejazdu DW 913 w kierunku DK86 w Będzinie.

Od strony Siewierza, aby ominąć powstałe utrudnienia, należy kierować się w Mierzęcicach w stronę trasy S1/A1, a w przypadku dojazdu do lotniska należy skręcić w ulicę Gminną/Wspólną, następnie Kolejową, dalej przez ulicę Siedliska w kierunku portu - przekazuje KPP w Tarnowskich Górach.

Do portu lotniczego będzie można również dojechać przez Nową Wieś w powiecie będzińskim, skręcając z DK78 w ulicę Wojska Polskiego, kierując się w ulicę Osiedle, a następnie ulicę Siedliska.

