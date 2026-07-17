Przerażające wideo z wypadku betoniarki. Przewróciła się na drogę, zginęły dwie osoby

Wojciech Kulig
Wojciech Kulig
Przemysław Gluma
Przemysław Gluma
2026-07-17 12:27

W sieci pojawiło się wstrząsające nagranie z tragicznego wypadku w Czernichowie. Widać na nim moment, w którym przewracająca się betoniarka uderza w rowerzystkę. W tej tragedii zginęły dwie osoby. Śledczy badają nowe dowody w sprawie.

Do koszmarnego wypadku w Czernichowie doszło we wtorek, 14 lipca. Zginęły w nim dwie osoby. Teraz do sieci, za sprawą profilu "Żywiec112" na Facebooku, trafiło nagranie, które pokazuje moment tej tragedii. Śledczy wciąż pracują nad ustaleniem dokładnych przyczyn zdarzenia, w którym życie stracił 26-letni kierowca ciężarówki oraz 31-letnia rowerzystka.

Przebieg tragicznego wypadku w Czernichowie

Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, do zdarzenia doszło około godziny 14:40 na ulicy Żywieckiej w Czernichowie. Kierujący ciężarówką marki MAN, 26-letni Robert P., z nieznanych przyczyn na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem. Potężna betoniarka przewróciła się na lewy pas, uderzając w jadącą z naprzeciwka 31-letnią rowerzystkę z Krakowa. Chwilę później w ciężarówkę uderzył jeszcze samochód dostawczy marki Toyota, którym kierował 19-latek.

Policja bada okoliczności tragedii

Żywieccy policjanci potwierdzili szczegóły zdarzenia. Na miejscu przez kilka godzin pracowały wszystkie służby, w tym biegły z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych. Niestety, życia dwójki uczestników wypadku nie udało się uratować.

- Niestety pomimo wysiłku służb ratunkowych, kierujący ciężarowym MAN-em 26-latek oraz kierująca rowerem kobieta, ponieśli śmierć na miejscu. 19-letni kierujący Toyotą został zabrany do szpitala

- poinformowała śląska policja.

Na czas prowadzonych czynności droga była zablokowana aż do godziny 23:00. Prokurator zlecił przeprowadzenie sekcji zwłok ofiar, a śledczy nadal ustalają dokładne przyczyny tragedii.

Polecany artykuł:

54-latek oskarżony o atak na Ukrainki w Bielsku-Białej. Prokuratura przystąpiła…

Relacja świadka. "Huk był taki, że trudno opisać"

Dźwięk przewracającej się betoniarki był tak głośny, że z pobliskich domów i restauracji wybiegli ludzie, by zobaczyć, co się stało. 

- To było przerażające. Huk był taki, że trudno opisać. Byłam w domu. Mieszkam kilkadziesiąt metrów od miejsca wypadku, a ten huk słyszałam. Gdy poszłam na miejsce, zobaczyłam, że sąsiedzi reanimują kobietę. Ciężarówka leżała na boku. Uderzyła w tę rowerzystkę. Podobno uderzyła ją samym końcem. Sekunda, może dwie sekundy później i ta kobieta by minęła betoniarkę. Nie wiem jednak, czy nie skończyłoby się to jeszcze gorzej, bo tam jechało kilka osób. Ta pani, co zginęła, to podobno przyjechała tutaj do jakiejś znajomej z okolicy. Ta koleżanka podobno z nią studiowała w Krakowie. Zaprosiła ją na wczasy

- mówiła rozmówczyni "Super Expressu".

Ofiarami tego strasznego wypadku są dwie osoby. Pierwszą z nich jest 26-letni Robert P., kierowca ciężarówki. Młody mężczyzna był pracownikiem firmy z Łękawicy, specjalizującej się w produkcji betonu. Został zakleszczony w kabinie pojazdu. Strażacy musieli użyć ciężkiego sprzętu, aby go wydostać, jednak na ratunek było już za późno. Drugą ofiarą jest 31-letnia rowerzystka z Krakowa, która spędzała w okolicy wakacje. Jak wynika z relacji świadków, jechała w grupie, a od śmierci dzieliły ją sekundy. Niestety, nie miała szans w zderzeniu z potężnym pojazdem.

Betoniarka zmiażdżyła rowerzystkę. Wypadek w Czernichowie
Galeria zdjęć 14
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ŚMIERTELNY WYPADEK
ŚLĄSK
CZERNICHÓW
POLICJA ŻYWIEC