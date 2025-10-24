Przestępca zatrzymany po 20 latach! "Parę tygodni do przedawnienia"

Wykorzystał kobietę, został zatrzymany po blisko 20 latach. Kluczowe okazało się DNA

Bytomscy kryminalni zatrzymali 47-letniego mieszkańca miasta, który niemal dwie dekady temu dopuścił się przestępstwa o charakterze seksualnym. Przełom w śledztwie nastąpił dzięki analizie materiału biologicznego zabezpieczonego podczas pierwotnych czynności. Do przestępstwa doszło prawie 20 lat temu. Śledczy badali wtedy sprawę, ale sprawca długo pozostawał nieuchwytny. Sprawa wydawała się zmierzać ku przedawnieniu — do granicznego terminu brakowało zaledwie kilku tygodni! Ale 20 lat temu technik kryminalistyki zabezpieczył materiał biologiczny, który – jak się po latach okazało – stał się kluczowym dowodem w sprawie.

Powrót do niewyjaśnionej sprawy. Nowoczesne metody pozwoliły zatrzymać sprawcę

Po latach, dzięki nowoczesnym metodom analizy DNA, bytomscy kryminalni ponownie przyjrzeli się zgromadzonym dowodom. Okazało się, że zabezpieczony przed laty materiał biologiczny pozwolił jednoznacznie zidentyfikować sprawcę. Policjanci ustalili miejsce pobytu 47-letniego już mężczyzny. Po jego namierzeniu i zatrzymaniu, na wniosek prokuratora, sąd zdecydował o zastosowaniu tymczasowego aresztu. O dalszym losie podejrzanego zdecyduje teraz wymiar sprawiedliwości. Policja przypomina, że ujawnianie i zabezpieczanie śladów biologicznych odgrywa kluczową rolę w wykrywaniu sprawców przestępstw. Analiza DNA umożliwia nie tylko powiązanie osoby z miejscem zdarzenia, lecz także rekonstrukcję przebiegu wydarzeń. W praktyce oznacza to, że nawet po wielu latach – jeśli materiał dowodowy został prawidłowo zabezpieczony – istnieje szansa na wykrycie sprawcy i pociągnięcie go do odpowiedzialności.

