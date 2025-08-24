Niezwykła akcja na S5. Policjantka z Częstochowy ocaliła psy!

Starszy sierżant Oliwia Zyg, na co dzień pełniąca służbę w Ogniwie Konnym w Wydziale Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie, podczas podróży swoim samochodem zauważyła na drodze ekspresowej S5 dwa duże psy. Nie wahając się ani chwili, postanowiła działać.

„W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego, jak i samym zwierzętom, bez wahania zatrzymała swój pojazd, wysiadła z niego i w bezpieczny sposób zwabiła czworonogi do siebie”

– relacjonuje Śląska Policja.

Psy błąkały się po drodze ekspresowej! Reakcja policjantki wzrusza do łez!

Policjantka zapewniła psom bezpieczeństwo, przewiozła je na parking i poprosiła o pomoc oficera dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Jednocześnie, za pośrednictwem mediów społecznościowych, poinformowała o znalezieniu psów.

Na odzew ze strony internautów nie trzeba było długo czekać. Wkrótce skontaktowała się z nią właścicielka psów, która wyraziła swoją wdzięczność i poinformowała, że przyjechała na miejsce i zabrała swoje pupile.

Szczęśliwy finał

Dzięki wrażliwości i szybkiej reakcji policjantki z Częstochowy, dwa zdezorientowane i bezradne zwierzaki trafiły z powrotem do swojego domu.

Choć podróż policjantki z urlopu wydłużyła się w czasie, fakt ten nie miał dla niej większego znaczenia. Najważniejsze było to, że pomogła czworonogom i nie dopuściła do niebezpieczeństwa.

