Rapujący górnik z Rydułtów. Szał w internecie! "Szacun bracie"

Pokłócił się z żoną i poszedł spać do... lasu. Wyziębionego mężczyznę znaleźli policjanci

Handlował ziołem i amfetaminą. 60-latek z Jaworzna dorabiał do emerytury jako diler

Upokarzali i bili młode kobiety. Ułyszeli poważne zarzuty. Trafią do aresztu?

Rapujący górnik z Rydułtów, to prawdziwy hit internetu!

Temu górnikowi na pewno nie brakuje zapału do pracy, pasji w tym co robi i...odwagi w wyrażaniu tego co myśli i czuje. Właśnie opublikował swój kawałek w popularnym serwisie internetowym i podbił sieć.

„Krajobraz zmienia się, bo wszystko chcą zamykać. Jest mi bardzo przykro, dziedzictwo śląskie znika. Kopalnie chcą zamykać, a węgiel jest potrzebny - powiedz tym ludziom, za co wykarmią swoje dzieci. Oni w pocie czoła przepracowują lata, często tracą zdrowie, nieraz życie - taka prawda" - rapuje Andrzej Gardyanczyk, pseudonimem Gardian.

Andrzej jest górnikiem KWK ROW Ruch Rydułtowy od pięciu lat. Pracuje jako maszynista wyciągowy. „Szczęść Boże życzę Wam, niech te wieże stoją nadal i niech w opiece ma nas wszystkich św. Barbara" - wybrzmiewa refren jego hitu.

Pod teledyskiem od razu pojawiło się mnóstwo komentarzy. „Niech to leci w świat! Szczęść Boże!", „Wyszło elegancko , muzyka jak i teledysk pierwsza klasa", „Szacun bracie", „Super kawałek! Wpada w ucho" - to tylko niektóre z nich.

Sceny do klipu powstały pod koniec października na terenie kopalni Rydułtowy. Zrealizowało go Studio Filmowe Bogusława Porwoła.