Zwłoki znalezione w ogródku. To zaginiony przed dwóch laty mężczyzna?

Dzięki współpracy spółki Investeko z Górnośląskim Towarzystwem Lotniczym SA zazieleni się przestrzeń przed terminalami pasażerskimi Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice im. Wojciecha Korfantego w Pyrzowicach. Zamiany zajdą na powierzchni do 2260 metrów kwadratowych. Zamiast betonu powstaną łąki i ogrody deszczowe przed terminalami i sąsiadującym z nimi głównym lotniskowym parkingiem.

Również istniejące trawniki przy parkingu zmienią się w ogrody deszczowe i łątki. Ma to przywrócić ich bioróżnorodność. W ramach inwestycji, planowanej na rok 2023, przed terminalami pasażerskimi Katowice Airport powstaną również zielone ściany z pnączy i pergole. Zastosowane rozwiązania pozwolą obniżyć odczuwalną temperaturę w trakcie coraz częstszych upałów oraz zwiększyć bezpieczeństwo obiektu i jego użytkowników w przypadku deszczy nawalnych i zagrożenia nagłymi powodziami.

Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Działania zaplanowane na pyrzowickim lotnisku to jeden z elementów projektu LIFE Archiclima, w który obok spółki Investeko zaangażowane są również Europejskie Forum Odpowiedzialności Ekologicznej oraz spółka Investeko Serwis.Projekt finansowany jest z unijnych środków, a także Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Łączny koszt projektu to 2 miliony złotych. Rozpoczęcie projektu zaplanowano na 2023 rok, jego realizacja ma potrwać do 2024 roku.

- Nauka potwierdza, że zmiany klimatu następują z coraz większą intensywnością. Archiclima to przedsięwzięcie, którego celem jest wsparcie ważnych zmian w zakresie adaptacji do zmian klimatu w Polsce. Ostatnie lata przyzwyczaiły nas do częstej obserwacji niebezpiecznych zjawisk naturalnych takich jak: nawalne deszcze, powodzie miejskie, fale upałów, susze, intensywne wiatry i gwałtowne burze. Negatywne skutki tych zjawisk niszczą infrastrukturę i powodują straty dla środowiska, biznesu i społeczeństwa - tłumaczy Łukasz Łapiński, manager projektu LIFE Archiclima.

Artur Tomasik, prezes zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A., firmy zarządzającej Katowice Airport, dostrzega zalety jakie dla komfortu podróżujących przyniesie wykorzystanie tzw. usług ekosystemu w nowej aranżacji katowickiego portu lotniczego:

- Od wielu lat przygotowując projekty inwestycyjne w Katowice Airport zwracamy uwagę na kwestie związane z ochroną środowiska. Chcemy, żeby przestrzeń przed infrastrukturą terminalową pyrzowickiego lotniska była jeszcze przyjaźniejsza dla pasażerów i optymalnie przygotowana na gwałtowne zjawiska atmosferyczne, stąd decyzja o zmianie jej aranżacji przy wykorzystaniu rozwiązań opartych na przyrodzie - mówi Tomasik.

LIFE Archiclima, to w skali Europy projekt nowatorski pod względem zakresu i rozciągłości. Przedsięwzięcia obejmuje wsparcie zarządców i właścicieli 32 obiektów wielkopowierzchniowych w budowaniu odporności na zagrażające skutki zmian klimatu.