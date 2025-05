Nie żyje mężczyzna zepchnięty ze schodów! To było zabójstwo

Podczas konferencji prasowej w bytomskim Urzędzie Miasta, premier Tusk podkreślił, że po wielu miesiącach negocjacji udało się doprowadzić do finału rozmowy dotyczące wsparcia miasta. Zaznaczył, że przekazanie samorządom nieruchomości należących do Spółki Restrukturyzacji Kopalń było jednym z jego priorytetów jeszcze w trakcie kampanii wyborczej w 2023 roku.

- Będziecie mogli też na mnie liczyć także później w tej kwestii. Bardzo bym chciał, żeby przejmowanie przez samorządy tej substancji mieszkaniowej, żeby ono wszędzie, gdzie to zrobimy, skończyło się sukcesem – deklarował premier.

Szef rządu nawiązał również do obietnicy przekazania 10 mld zł dla polskich gmin na remonty mieszkań. Przyznał, że w przypadku środków europejskich sprawa okazała się bardziej skomplikowana, ale obiecał dalsze starania.

- Przyjechałem dzisiaj powiedzieć prezydentowi [Mariuszowi Wołoszowi - dop. red.], że będziemy czerpali z naszych środków i rozpoczniemy od jutra, tak żeby były pieniądze na dokumentację, na razie to będzie skromne 10 mln, ale będzie do końca przyszłego roku 200 mln zł do dyspozycji miasta Bytom i pana prezydenta – ogłosił Tusk, podkreślając, że Bytom pilnie potrzebuje wsparcia finansowego.

Premier zaznaczył, że inwestycje w tereny po zakładach przemysłowych w Bytomiu powinny przynieść zarówno korzyści materialne, jak i kulturowe. W przyszłym tygodniu planowane jest spotkanie z udziałem prezydenta Bytomia i przedstawicieli Agencji Rozwoju Przemysłu, aby omówić szczegóły tych projektów.

Tysiące mieszkań dla Bytomia – przełomowa komunalizacja

Podpisany list intencyjny to pierwsza komunalizacja zasobu mieszkaniowego SRK na tak dużą skalę. Jak podaje PAP, dzięki tej transakcji liczba mieszkań, których właścicielem jest gmina, wzrośnie o ponad 50 procent. Prezydent Bytomia Mariusz Wołosz podkreślił, że deklaracje sprzed roku "przeradzają się w czyny".

- Na bieżąco przejmujemy drogi i inne nieruchomości - to coś, o czym mówi się w tym mieście od 20 lat (...), to naprawdę się teraz dzieje – zaznaczył Wołosz.

Wiele bytomskich kamienic czeka na drugie życie, a ich rewitalizacja pozwoli na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych wielu mieszkańców. Miasto przygotowuje już projekty dotyczące zagospodarowania terenów po kopalni Bobrek, które mają dotyczyć działalności produkcyjnej i magazynowej.

Marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa podkreślił, że zaniedbane kamienice muszą zyskać drugie życie, a premier dotrzymał obietnicy przekazania pieniędzy do budżetu miasta Bytomia.

Na mocy porozumienia SRK do końca 2026 r. przekaże samorządowi Bytomia 5352 lokale mieszkalne w 923 budynkach. Po komunalizacji będzie nimi zarządzać miejska spółka – Bytomskie Mieszkania. Mieszkańcy zachowają prawo do wykupu lokali z bonifikatą, a stawki czynszowe zostaną ustalone jak za lokal komunalny.