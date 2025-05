Śmiertelny wypadek motocyklisty w Blachowni. Kierująca busem wymusiła pierwszeństwo

Do zdarzenia doszło na ulicy Częstochowskiej w Blachowni. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, 75-letnia kobieta kierująca pojazdem marki Renault Master, wykonując manewr skrętu w lewo na jedną z posesji, nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu 25-letniemu motocykliście, który kierował motocyklem marki Suzuki. W wyniku zderzenia pojazdów młody kierowca jednośladu zginął na miejscu.

Policjanci z Częstochowy pod nadzorem prokuratora prowadzą intensywne śledztwo, które ma na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności tego tragicznego wypadku. Funkcjonariusze zabezpieczyli miejsce zdarzenia, przeprowadzili oględziny oraz przesłuchali świadków. Zebrany materiał dowodowy pozwoli na dokładne ustalenie przyczyn i przebiegu wypadku.

Apel policji o ostrożność na drogach. "Motocykle są wszędzie!"

Policja apeluje o rozwagę i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, zwłaszcza teraz, gdy na drogach pojawia się coraz więcej motocyklistów.

- Kierowco, bądź czujny i przewidujący. Zachowaj szczególną ostrożność i koncentrację na drodze. Patrz w lusterka – motocykle są wszędzie! – apelują mundurowi.

Ile osób zginęło na polskich drogach od początku roku?

Od początku 2025 roku do końca kwietnia na polskich drogach zginęły 473 osoby w wypadkach drogowych. Jest to spadek o 21 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku 2024, kiedy to odnotowano 598 ofiar śmiertelnych. Do najczęstszych przyczyn wypadków należą: jazda pod wpływem alkoholu, przekraczanie dozwolonej prędkości oraz wymuszanie pierwszeństwa przejazdu.