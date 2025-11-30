Rewolucja w komunikacji na Śląsku! Pasażerowie muszą się przygotować

Od początku przyszłego roku w autobusach, tramwajach i trolejbusach GZM nie będzie można kupić papierowych biletów u kierowców i motorniczych.

ZTM tłumaczy decyzję marginalną sprzedażą (poniżej 2%) i wskazuje alternatywy. Pasażerowie mogą korzystać z biletomatów w pojazdach lub aplikacji mobilnych (m.in. Transport GZM, SkyCash, mPay).

Do końca bieżącego roku sprzedaż biletów u kierowców jest utrzymana, ale w ograniczonej formie. Dostępne są jedynie najdroższe bilety jednorazowe na 90 minut.

Sprzedaż biletów papierowych u kierowców odchodzi do lamusa

Decyzja o wycofaniu możliwości zakupu biletów u prowadzących pojazdy nie jest nagła. Jak informuje Zarząd Transportu Metropolitalnego, jest to efekt wieloletnich obserwacji i analiz, które jednoznacznie wskazują na gasnące zainteresowanie tą formą płatności. Pasażerowie coraz chętniej sięgają po nowoczesne i wygodniejsze rozwiązania, takie jak aplikacje mobilne czy biletomaty. Sprzedaż biletów przez kierowców i motorniczych od lat jest marginalna i generuje więcej problemów niż korzyści, m.in. wpływając na punktualność kursów.

Jak podał rzecznik ZTM Michał Wawrzaszek, twarde dane nie pozostawiają złudzeń. - W 2024 r. liczba biletów sprzedanych przez kierowców stanowiła ok. 1,79 proc. ogólnej sprzedaży. W 2025 r. wskaźnik ten spadł do poziomu 1,43 proc. – czytamy w materiałach prasowych. Do końca bieżącego roku sprzedaż będzie jeszcze utrzymana w ograniczonej formie. Kierowcy oferują wyłącznie najdroższe bilety jednorazowe: normalny za 7 zł oraz ulgowy za 3,50 zł, oba ważne przez 90 minut.

Nie tylko aplikacje mobilne. Sprawdź, gdzie kupisz bilet po rewolucyjnych zmianach w GZM

Co w zamian? ZTM uspokaja, że pasażerowie mają do dyspozycji szeroki wachlarz alternatywnych i, co ważne, tańszych metod zakupu biletów. Podstawowym rozwiązaniem są mobilne biletomaty, które znajdują się już we wszystkich pojazdach kursujących w ramach metropolii. To wygodna opcja, która nie wymaga od pasażera posiadania gotówki. – Aby z nich korzystać, wystarczy karta płatnicza, nie trzeba mieć ani konta w systemie, ani żadnej specjalnej aplikacji – przypomniał dyrektor ZTM Michał Wadowski.

Kolejną, niezwykle popularną opcją są aplikacje na smartfony. Kluczową jest oficjalna aplikacja Transport GZM, która jako jedyna pozwala na zakup wszystkich rodzajów biletów, w tym imiennych biletów długookresowych. Oprócz niej, bilety jednorazowe można nabyć za pośrednictwem takich aplikacji jak SkyCash, mPay, moBiLET, zBiletem, Jakdojade, a nawet w aplikacji sieci sklepów Żabka (Żappka) oraz w wybranych aplikacjach bankowych.