Rodzina kangurów w chorzowskim zoo się powiększyła. Mały torbacz czeka na cieplejsze dni

Chorzowskie zoo powitało na świecie kangura. Rodzina powiększyła się o słodkiego torbacza

Pod koniec ubiegłego roku na świat przyszła żyrafa. Imię dla niej wybrali mieszkańcy województwa, żyrafkę nazwano Lea. Teraz Śląski Ogród Zoologiczny poinformował o narodzinach uroczego torbacza. Na razie malutki kangur przebywa w pomieszczeniu hodowlanym ze swoimi rodzicami i rodzeństwem.

Jak zapowiada chorzowskie ZOO, już tej wiosny odwiedzający będą mogli go zobaczyć na wybiegu.

– Kangur czeka na cieplejsze dni, by wyjść i zaprezentować się Wam w pełnej okazałości – przekazują pracownicy Śląskiego Ogrodu Zoologicznego.

Śląski Ogród Zoologiczny położony jest przepięknym parku

Śląski Ogród Zoologiczny, położony w sercu Parku Śląskiego w Chorzowie, to jedno z największych i najstarszych zoo w Polsce. Otwarty w 1954 roku, zajmuje imponującą powierzchnię ponad 47 hektarów, co czyni go idealnym miejscem na całodniową wycieczkę.

Zamieszkuje go ponad 300 gatunków zwierząt z różnych zakątków świata. Można tu zobaczyć m.in. majestatyczne lwy, słonie afrykańskie, żyrafy, a także liczne gatunki ptaków, gadów i płazów. Jedną z głównych atrakcji są pandy małe oraz unikalne gatunki takie jak wilki grzywiaste czy okapi.

