W nocy 19 grudnia w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym na świecie pojawiła się mała żyrafa. To wydarzenie cieszy nie tylko pracowników ogrodu, ale również wszystkich miłośników przyrody. Nowo narodzona żyrafa jest córką Liani i Iroko (znanego również jako Ignaś). Mała żyrafa jest w dobrej formie, a mama otacza ją troską i opieką.

- O tym, że zaczął się poród dowiedziałem się około godziny 21. Wtedy dostałem informację od pracownika. Poród przebiegał w sposób naturalny - mówi Marek Mitrenga, dyrektor Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie. Jak przyznaje, pracownicy zoo, spodziewali się tego porodu od tygodnia.

- Wiedzieliśmy, że to się wydarzy na dniach. Wiemy mniej więcej, kiedy poród będzie następować, bo wiemy ile trwa ciąża, natomiast to zawsze jest sytuacja nieprzewidywalna, kiedy dokładnie. Dlatego mniej więcej od połowy ciąży przygotowujemy się do tego wydarzenia. Tu poród był naturalny bez interwencji pracownika. Żyrafka już bryka - dodaje wyraźnie ucieszony z narodzin zwierzęcia.

Dzięki doświadczeniu i trosce pracowników ogrodu, zarówno matka, jak i jej młoda pociecha, czują się bezpiecznie i komfortowo.