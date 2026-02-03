Przy ul. Baczyńskiego w Sosnowcu Mykhailo R. zaatakował 16-letniego znajomego rozbitą butelką, raniąc go w szyję.

Życie nastolatka, który doznał masywnego krwotoku, udało się uratować dzięki szybkiej interwencji ratowników medycznych.

Podejrzany został zatrzymany następnego dnia i tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Za usiłowanie zabójstwa grozi mu nawet dożywocie.

Horror przy ulicy Baczyńskiego w Sosnowcu. Mykhailo R. nie przyznaje się do winy

Do zdarzenia doszło wieczorem 25 stycznia bieżącego roku. Jak wynika z dotychczasowych ustaleń śledczych, 21-letni Mykhailo R. spędzał czas w towarzystwie 16-letniego znajomego. W pewnym momencie, gdy przebywali w rejonie ulicy Baczyńskiego w Sosnowcu, między mężczyznami wybuchła sprzeczka. Ze zgromadzonych przez prokuraturę dowodów wynika, że Mykhailo R. chwycił za szklaną butelkę, rozbił ją, a następnie ostrym, poszarpanym fragmentem, tak zwanym „tulipanem”, zadał cios 16-latkowi.

Atak był niezwykle precyzyjny i groźny – cios wymierzony był w okolice tętnicy szyjnej. Na skutek ataku nastolatek doznał masywnego krwotoku. Jego życie wisiało na włosku. Jak podkreśla prokuratura, tylko dzięki błyskawicznej interwencji ratowników medycznych, którzy na miejscu udzielili ofierze pierwszej pomocy i pilnie przetransportowali ją do szpitala, udało się uniknąć najgorszego. W tym czasie napastnik, nie oglądając się za siebie, zbiegł z miejsca zdarzenia, jeszcze przed przybyciem służb.

Mykhailo R. trafił na trzy miesiące do aresztu. Grozi mu nawet dożywocie

Ucieczka nie trwała jednak długo. Dzięki sprawnie skoordynowanym działaniom policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu, Mykhailo R. został zatrzymany już następnego dnia. Mężczyzna został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej Sosnowiec – Północ, gdzie usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa i spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Nie przyznał się do winy.

Po analizie materiału dowodowego prokurator złożył do sądu wniosek o zastosowanie najsurowszego środka zapobiegawczego. Śledczy argumentowali to ryzykiem ucieczki podejrzanego, obawą matactwa procesowego, a także grożącą mu surową karą. Sąd Rejonowy w Sosnowcu przychylił się do tego wniosku i zadecydował o umieszczeniu Mykhailo R. w tymczasowym areszcie na okres trzech miesięcy. Za czyn, o który jest podejrzany, grozi mu kara od kilku lat więzienia aż po dożywotnie pozbawienie wolności.