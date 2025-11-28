W czwartkowym losowaniu Lotto padła główna wygrana. Szczęśliwy kupon został kupiony przy ul. Rędzińskiej 32 w Częstochowie.

Zwycięzca rozbił kumulację narastającą od 8 listopada 2025 r. i jako jedyny trafił „szóstkę”, dzięki czemu na jego konto trafią miliony złotych.

Nowy milioner będzie musiał zmierzyć się z dwoma wyzwaniami: zapłatą 10-procentowego podatku od wygranej oraz mądrym zagospodarowaniem fortuny.

Kumulacja Lotto rozbita! Szczęśliwiec z Częstochowy wygrał prawdziwą fortunę

Kumulacja w najpopularniejszej grze liczbowej w Polsce rosła nieprzerwanie od 8 listopada 2025 roku, rozpalając wyobraźnię milionów graczy. Z każdym kolejnym losowaniem bez „szóstki” pula na wygrane stawała się coraz bardziej imponująca. Cała Polska wstrzymywała oddech, licząc, że to właśnie im dopisze szczęście. Ostatecznie fortuna uśmiechnęła się do osoby, która kupiła kupon Lotto przy ul. Rędzińskiej w Częstochowie.

Dzięki skreśleniu liczb: 27, 33, 38, 43, 45 i 47 farciarz zgarnął prawdziwą fortunę. Był jedyną osobą, która podczas czwartkowego losowania trafiła szóstkę, więc cała wygrana wynosząca 14 390 066,40 zł przypadnie jemu. Na konto dostanie jednak sumę pomniejszoną o kwotę podatku, który wynosi obecnie 10 proc. Warto zaznaczyć, że zgodnie z propozycją Ministerstwa Finansów, od 1 stycznia 2026 r. podatek od wygranych ma wzrosnąć do 15 proc.

Wielkie wygrane bywają źródłem wielkich kłopotów

Znacznie większym problemem od zapłaty podatku jest odpowiednie zagospodarowanie pieniędzy. Nagły przypływ tak ogromnej gotówki to test nie tylko dla rozsądku, ale i charakteru. Eksperci finansowi od lat ostrzegają, że bez dobrego planu fortuna może szybko stopnieć. Inwestycje, nieruchomości, a może po prostu spełnianie zachcianek? Przed zwycięzcą stoi fundamentalne pytanie: co zrobić z tak ogromną fortuną, aby zapewniła bezpieczeństwo na lata, a nie stała się przyczyną finansowej katastrofy i zerwanych relacji z bliskimi. Jedno jest pewne – najbliższe tygodnie będą dla niego czasem nie tylko euforii, ale i poważnych życiowych dylematów.

Pojedynczy zakład w głównej grze Lotto kosztuje 3 zł. Losowania odbywają się we wtorki i czwartki o godz. 22.00. Warto zaznaczyć, że kilka dni temu gracz z Bielska-Białej zgarnął główną wygraną w innej grze Lotto - Kaskadzie. W tym przypadku nagroda wyniosła 250 tysięcy złotych.

