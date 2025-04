Spis treści

Wyniki Lotto 22.04.2025. Gdzie padła "szóstka"?

Podczas losowania Lotto we wtorek, 22 kwietnia, padły następujące liczby: 1, 19, 28, 31, 33 i 38. Dokładnie taki sam zestaw znalazł się na kuponie wypełnionym w punkcie Lotto przy ul. Obywatelskiej w Rydułtowach (woj. śląskie). Oznaczało to tylko jedno: główną wygraną. A ta okazała się naprawdę wysoka, gdyż podczas kilku ostatnich losowań nie odnotowano żadnej "szóstki" i zebrała się już całkiem spora kumulacja.

Ile wynosi wygrana?

Szczęśliwy gracz zdobył więc prawdziwą fortunę. Jak informuje Totalizator Sportowy, główna wygrana we wtorkowym losowaniu to 11 687 094 zł. Wprawdzie zwycięzca będzie musiał zapłacić należny 10-procentowy podatek od tej kwoty, to na jego konto wpłynie ogromny, ośmiocyfrowy przelew. Za te pieniądze będzie mógł zagwarantować sobie luksusy do końca życia!

Jak grać w Lotto?

W Lotto można grać na różne sposoby: na chybił trafił, wykorzystując swoje ulubione lub ostatnie kupony lub po prostu wpisać swoje szczęśliwe liczby. Należy wybrać 6 z 49 liczb. Na kuponie może się znaleźć maksymalnie 10 zakładów. Jeden zakład kosztuje tylko 3 zł.

W grze systemowej typujesz więcej liczb w zakładzie – od 7 do 12 spośród 49, a tym samym zwiększasz swoje szanse na wygraną i wygrywasz więcej.

Dzięki grze z Plusem, liczby z Twojego zakładu Lotto biorą udział w dodatkowym losowaniu miliona złotych. Dodanie Plusa do zakładu to tylko złotówka!

Możesz grać na 10 kolejnych losowań lub subskrybować kupon, aby brał udział w każdym kolejnym losowaniu gry do momentu odwołania subskrypcji. Dzięki temu nie ominiesz swojego szczęśliwego dnia!

Losowanie Lotto odbywa się w każdy wtorek, czwartek i sobotę.

