Sadyści! To, co zrobili 15-latkowi z Rudy Śląskiej, przekracza wszelkie wyobrażenie

Ruda Śląska. Policja zatrzymała dwóch pseudokibiców. Znęcali się nad 15-latkiem

Wszystko działo się w ubiegłym tygodniu. Ojciec 15-letniego chłopca powiadomił policjantów z Rudy Śląskiej, że jego syn padł ofiarą pseudokibiców. - 15-latek opowiedział o starszych od niego chłopakach, którzy kilkukrotnie kazali mu pić alkohol, a następnie bili go, strzelali do niego z pistoletu na stalowe kulki, przypalali papierosami i odurzali narkotykami. U nastolatka stwierdzono złamany nos, stłuczony mózg i kciuk, ułamany ząb oraz liczne rany i stłuczenia na tułowiu i nogach - opisuje ze szczegółami rudzka komenda.

Policjanci szybko ustalili, kim są sprawcy. To 17-latek i jego o trzy lata starszy kolega. To pseudokibice jednego ze śląskich klubów. Okazuje się, że ofiar ich działalności może być więcej, dlatego rudzcy stróże prawa nadal szukają potencjalnych ofiar. - Obu zatrzymanym przedstawiono zarzuty znęcania się ze szczególnym okrucieństwem, spowodowania uszczerbku na zdrowiu, rozpijania małoletniego i nakłaniania go do zażywania środków odurzających. Na wniosek śledczych, rudzki sąd zastosował wobec zatrzymanych tymczasowy areszt na 3 miesiące. Za te przestępstwa grozi im nawet 10 lat więzienia - podaje KMP w Rudzie Śląskiej.