Z pomocą ruszyli strażacy

Rumak przewrócił się i nie potrafił wstać. Trzeba było go wyciągać z rowu

To był dopiero nieszczęśliwy wypadek! Dorodny koń zdołał uciec ze swej zagrody i pomknął w nieznane ciekawy świata. Niestety eskapada zakończyła się bardzo szybko, gdy konik wywrócił się do przydrożnego rowu i to tak nieszczęśliwie, że nijak nie potrafił sam się z kabały wykaraskać. Na szczęście pomoc przyszła szybko.