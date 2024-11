Rzucił się z nożem na policjantów. Padły strzały, będzie śledztwo

Na południu kraju powstanie największe miasto w Polsce. To będzie megamiasto, większe od Londynu

Rzucił się na policjantów z nożem. Postrzelili go w nogę

Jak ustalono w dniu zdarzenia Komisariat Policji w Radlinie został powiadomiony, że na ul. Rymera w Radlinie biega mężczyzna uzbrojony w nóż, który zaczepia przypadkowe osoby. Na miejsce zostały wysłane trzy patrole policji, przy czym jeden z nich zauważył odpowiadającego rysopisowi mężczyznę w okolicy przystanku autobusowego. Podczas próby zatrzymania, mężczyzna ten uderzył nożem w kamizelkę taktyczną jednego z funkcjonariuszy, a następnie zbiegł.

59-latek to Józef F. w trakcie przeszukania mężczyzna ponownie zaatakował policjantów. W toku mającej wtedy miejsce interwencji jeden z policjantów oddał w kierunku mężczyzny 5 strzałów. Cztery z nich raniły Józefa Z. w kończynę dolną.

- Mężczyzna został obezwładniony, a następnie przewieziony do szpitala, gdzie przeszedł zabieg chirurgiczny - przekazała prokuratura Prokuratura Okręgowa w Gliwicach.

- Ze względu na konieczność przeprowadzenia kolejnego zabiegu, nie zaistniały warunki do przeprowadzenia czynności procesowych z zatrzymanym mężczyzną, co nastąpi bez zwłoki w sytuacji, gdy jego stan zdrowia na to pozwoli - czytamy w komunikacie prasowym.