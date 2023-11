Ci policjanci są silni jak dęby. Wszystkie gagatki schodzą im natychmiast z oczu

Bryła lodu spadła na 13-miesięczne dziecko. Z pękniętą czaszką trafiło do szpitala. Jest akt oskarżenia

Śląscy policjanci na siłowych Mistrzostwach Świata w Anglii

Bracia Łukasz i Dawid Warmuzowie to policjanci z będzińskiej prewencji. Marcin Marszałek jest z kolei wykładowcą w katowickiej Szkole Policji. Wzięli udział w Mistrzostwach Świata w Wielkiej Brytanii, w konkurencji, która polega na podniesieniu do klatki piersiowej sztangi siłą samych bicepsów. Z angielska konkurencja ta zwie się "strict curl". Zawodnik musi być oparty plecami i miednicą o ścianę. I w tej pozycji powinien przyłożyć trzymaną sztangę do klatki piersiowej.

Angielskie Coventry okazało się szczęśliwe dla śląskich policjantów. Łukasz Warmuz zdobył dwa medale - złoty w swej kategorii wagowej i srebrny w kategorii open, jego brat też zdobył złoto, podobnie jak Marcin Marszałek. A startowało w tych nietypowych zawodach ponad 250 uczestników! Dla Łukasza Warmuza dobiegający końca rok był niebywale bogaty w sukcesy - wcześniej wygrał on Puchar Świata i Mistrzostwa Europy, zresztą jako jedyny na świecie może pochwalić się takim osiągnięciem w tej dyscyplinie.

