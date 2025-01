Wciąż trwają poszukiwania kobiety

Sąd zdecydował, co stanie się z dziećmi zaginionej Karoliny Wróbel

Od trzech tygodni nie ustają poszukiwania Karoliny Wróbel z Czechowic-Dziedzic. Kobieta wyszła z mieszkania do sklepu oddalonego o 200 metrów do jej mieszkania i przepadła. Sąd zdecydował co stanie się z dziećmi zaginionej kobiety.